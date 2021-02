Nova sedmica donosi sunce i porast temperatura

Iako je vikend obilježilo oblačno vrijeme, početak nove radne sedmice donosi sunce i porast temperatura, najavljuju iz Federalno hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

Sve građane koji su prošle sedmice uživali na proljetnim temperaturama koje su rasle i do 20 stepeni obradovat će informacija da će početak ove sedmice obilježiti sunčano vrijeme.

Razvedravanje počinje već danas, kada će temperatura rasti do 11 stepeni, a na jugu i do 16 stepeni Celzijusa.

Jutarnje temperatura 1. marta kretat će se od -3 do 3, na jugu do 5 stepeni Celzijusa. Dnevne temperature iznosit će od 7 do 12 stepeni, na jugu i do 16 stepeni Celzijusa.

Drugi dan marta jutarnje temperature kretat će se od -3 do 3, na jugu do 5, a dnevne od 9 do 13, na jugu do 16 stepeni Celzijusa.

U srijedu nas očekuju jutarnje temperature od 0 do 4, na jugu do 7, a dnevne od 11 do 16 stepeni Celzijusa.