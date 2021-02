Simboličan čin Tuzlaka: Pasarelu prema Panonskim jezerima nazvali “Most Panonskog mornara – Đorđe Balašević”

Nekolicina građana Tuzle danas je na pasareli koja spaja uže gradsko jezgro sa Panonskim jezerima otkrila ploču sa nazivom “Most Panonskog mornara – Đorđe Balašević“.

Inicijativa je pokrenuta na društvenim mrežama, a podržao ju je veliki broj građana koji smatraju da upravo ovaj most koji povezuje gradski park i kompleks Panonika treba nositi ime nedavno preminulog Balaševića, jer je i on spajao ljude kroz svoju muziku i stihove.“Čija god je ovo inicijativa za mene je fenomenalna, ja sam oduševljen. Ovaj most koji spaja grad i Panonicu je simbol spajanja dobrih ljudi. Balašević je to sigurno bio. Vjerujem da će se ovaj most zvati po Balaševiću, a inicijativa da se usvoji. Ko god je humanista i dobra osoba u ovom gradu podržat će inicijativu“, kazao je Ekrem Hadžić – Soso, dugogodišnji muzičar iz Tuzle.

Iako je riječ o simboličnom činu, građani se nadaju da će uskoro most i zvanično ponijeti ovaj naziv, te da će Gradska vlast podržati njihovu inicijativu.

RTV Slon