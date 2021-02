Sladić: Natprosječno toplo vrijeme za ovo doba godine

Temperature zraka u Bosni i Hercegovini za dane vikenda značajnije će odstupati u odnosu na višegodišnji prosjek pa će se kretati i do 21 stepen Celzijusa.

“Danas usljed priliva nešto više vlage po visini u zapadnom visinskom strujanju i rubnog premještanja fronte sjevernije od naše zemlje u polju malo povišenog tlaka zraka bit će znatno oblačnije u odnosu na jučerašnji dan, pa će u većem dijelu zemlje prevladavati pretežno oblačno, ali i dalje natprosječno toplo vrijeme za ovo doba godine”, kazao je meteorolog Nedim Sladić.

Kako je naveo, padavine se iz ovakve oblačnosti ne očekuju. Od sutra, pojasnio je Sladić, prolazno jača atmosferski tlak s juga kontinenta, a po visini utječe termobarički greben koji u jugozapadnom visinskom strujanju povlači još topliji i većinom suh zrak, zbog čega će temperature zraka u dane vikenda značajnije odstupati u odnosu na višegodišnji prosjek 1981-2010.

“Uz navjetrinsku stranu Dinarida zadržavat će se dosta vlažnog zraka na nižim vertikalnim slojevima atmosfere, zbog čega će često u Hercegovini, jugozapadnim, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne biti oblačnije u odnosu na ostatak zemlje”, istakao je Sladić.

Na planinama, naveo je, primjećuje se od sutra i utjecaj sve izraženijeg juga s fenskim utjecajem, kako će podignut i vlažan zrak na navjetrinskoj strani Dinarida se sušiti i dodatno zagrijavati silaskom niz planinu, pa uz isušivanje vlage u nižim vertikalnim slojevima atmosfere prevladavat će sunčanije vrijeme u većem dijelu BiH, a naročito prema sjeveroistoku Bosne.

Oblačnije se zadržava na području Hercegovine, zapada, jugozapada i sjeverozapada Bosne. Iako je na pojedinim planinama u zadnja dva dana istopljeno i do 60 centimetara snijega, fen u kombinaciji sa izuzetno visokim temperaturama zraka za februar mjesec će na planinama nastaviti dalje da ubrzano topi snijeg, što će dovesti i do porasta brojnih vodostaja.

“Najviše sunčanog vremena prognozira se u subotu, kada će prevladavati većinom sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u većem dijelu Bosne, a u Hercegovini, zapadnim, sjeverozapadnim i jugozapadnim područjima Bosne većinom pretežno oblačno vrijeme usljed nakupljanja oblaka nad Dinaridima uslovljeni zadržavanjem vlage na nižim vertikalnim profilima atmosfere. Očekuje se da će u subotu atmosferski pritisak biti u postepenom padu, a za posljedicu će se stvarati gradijent koji će nagovijestiti novu promjenu vremena i utjecaj ciklone sa zapada, koju će prethodno ispratiti jačanje juga”, izjavio je Sladić.

U nedjelju prognozira se umjereno do jako jugo, s kojim temperature zraka su i za 12 stepeni više u odnosu na višegodišnji prosjek 1981-2010.

“Sa zapada približavat će nam se ciklona koja će usloviti porast vlažnosti zraka na vertikalnim nivoima atmosfere uz sve više oblačnosti, koja će se od zapada i jugozapada širiti prema istoku i sjeveroistoku. Jače i intenzivnije padavine se prognoziraju u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne, a uz navjetrinsku stranu Dinarida usljed daljnjeg širenja, hlađenja i kondenzovanja zraka mogući su i obilniji izljevi kiše. U večernjim satima kiše će biti i u ostatku Bosne, izuzev sjeveroistoka Bosne gdje izgledno bi se zadržalo suho vrijeme”, pojasnio je Sladić.

Od petka do nedjelje, jutarnje temperature zraka većinom su od šest do 13, a dnevne od 13 do 19, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne lokalno do 21 stepen.

