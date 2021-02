Srbija: Zabilježene 362 neželjene reakcije na vakcine protiv koronavirusa

Beograd

Do sada su zabilježene 362 neželjene reakcije na vakcine protiv koronavirusa u Srbiji, izjavio je danas Pavle Zelić iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva, javlja Anadolu Agency (AA).

Najviše zabilježenih neželjenih reakcija bilo je na Pfizerovu vakcinu i to 145, na kinesku vakcinu Sinopharm 130, na rusku vakcinu Sputnik V 86 i jedna neželjena reakcija za koju se ne zna od koje je tačno vakcine, rekao je Zelić za Radio-televiziju Srbije.

“Najčešće su neželjene reakcije imale osobe od 45 do 64 godine i to češće žene”, dodao je.

Prema njegovim riječima, neželjene reakcije ne treba da brinu, jer se to očekivalo, one prolaze za kratko vrijeme, odnosno za do tri dana, a najčešće se radi o povišenoj temperaturi, bolu u mišićima, glavobolji i mučninama.

“Za sada nije bilo težih reakcija, a tri puta reakcije su zahtijevale hospitalizaciju”, rekao je Zelić.

Takođe, Zelić je naveo i da je vakcina AstraZeneca/Oxford provjerena i da može da se krene sa masovnom vakcinacijom.

“Optimalno je da se druga doza vakcine AstraZeneca primi 12 nedelja posle prve doze, jer je to optimalno za maksimalan efekat. Vakcina se čuva na temperaturi od dva do osam stepeni i njen krajnji efekat je da izazove imuni odgovor stvaranjem antitijela i spriječi razvoj težeg oblika koronavirusa”, naveo je Zelić i dodao da vakcinu mogu da prime stariji od 18 godina i da se ispituje da li bi mogla da se upotrebljava i za djecu.