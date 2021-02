Stanivuković zvanično podnio krivične prijave protiv Igora Radojičića i još četiri osobe

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković je danas podnio tri krivične prijave policiji protiv četiri osobe iz gradske uprave zbog, kako je kazao, kriminala.Prijave su podnesene protiv šefa Civilne zaštite Grada Banje Luke Mladena Ćućuna, bivšeg načelnika Odjeljenja komunalne policije Milenka Letića, bivšeg direktora “Akvane” Vedrana Mitrovića i bivšeg gradonačelnika Banje Luke Igora Radojičića.

Ovo je Stanivuković već ranije najavio, nakon što je objavio izvještaj o kriminalu koji je sačinio novoosnovani “Tim za reviziju”.

“Da se kralo, kralo se i to valjano i pošteno. Koliko se uzimalo, dobro mi imamo išta”, rekao je Stanivuković prije nego što će ući u zgradu policije i predati prijave.

Dodao je da su pojedine firme ljudi koji sada sjede u skupštinskim klupama za 10 godina uzele 30 miliona KM.

Šefa Civilne zaštite Ćućuna, kojeg je prijavio danas, javno je prozvao ranije na svom Facebooku napisavši da je žičana ograda koja košta 120.000 KM njegovo remek-djelo.

Na društvenim mrežama se javno obračunavao i s bivšim gradonačelnikom Banje Luke Igorom Radojičićem, kojeg krivi za neodgovorno ponašanje prema poslu.

“On je odgovoran, to je evidentno, ti bilbordi, ograde, automobili, to je ono što je on potpisao, poslije nije kontrolisano. Gradonačelnik je odgovorna osoba, morate otvoriti četvere oči, ne možete ne kontrolisati”, rekao je Stanivuković govoreći o radu svog prethodnika.

Ranije se oglasio i Radojičić koji je kazao da na njemu nema nikakve krivične odgovornosti te je obećao to i dokazati ukoliko dođe do krivične prijave protiv njega.

Najviše je Stanivukoviću zasmetalo nelegalno postavljanje bilborda jer su to, kako je kazao, javne površine i svi ih vide, odnosno pita se: Šta rade tajno, ukoliko se na ovome nisu libili da kradu?

