STIŽE LJEPŠE VRIJEME / Od sutra rast temperatura u BiH

Nakon što je hladni talas proteklih dana pogodio našu zemlju ove sedmice čeka nas postepen rast temperatura.

Još sutra nas očekuje nešto hladnije vrijeme u Bosni i Hercegovini, pogotovo u jutarnjim satima.

Najniže jutarnje temperature bit će većinom između -10 i -5 stepeni celzija, na krajnjem jugu zemlje do 1. No, već tokom dana će temperature biti iznad nule, odnosno kretat će se od 0 do pet stepeni, na jugu do 8.

U srijedu će biti još toplije, s jutarnjim temperaturama od -5 do -1, ali dnevnim od 4 do 9 stepeni.

Nastavak rasta temperatura nastavit će se i u četvrtak. Najniža jutarnja temperature bit će većinom između -4 i 0, na jugu zemlje do 4.

No, tokom dana će najviša dnevna temperatura većinom biti između 6 i 11 stepeni, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U utorak se može očekivati uglavnom oblačno vrijeme, u srijedu će biti kiše, na planinama snijega, dok će u četvrtak u većem dijelu zemlje prevladavati sunčano vrijeme.