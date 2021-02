U nedjelju ponovni izbori u Doboju i Srebrenici, izborna šutnja od sutra

Ponovni izbori u Doboju i Srebrenici bit će održani u nedjelju, 21. februara, podsjećaju danas iz Centralne izborne komisije BiH (CIKBiH). Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 18. hitnoj, korespodentnoj sjednici, 2. februara donijela odluke o održavanju ponovnih izbora za gradonačelnika Grada Doboj i Skupštinu Grada Doboj na 89 biračkih mjesta i načelnika Općine Srebrenica i Skupštinu općine Srebrenica na 28 biračkih mjesta (26 redovnih biračkih mjesta i dva biračka mjesta za glasanje birača u odsustvu u Gradačcu i Živinicama). Biračka mjesta će biti otvorena u terminu od 07.00 do 19.00 sati. Izborna šutnja počinje u subotu, 20.02.2021. godine u 07.00 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do 19.00 sati u nedjelju, 21.02.2021. godine. U skladu sa članom 14.1 Izbornog zakona BiH ponovni izbori se provode na osnovu istih kandidatskih listi i istih izvoda iz Centralnog biračkog spiska koji su korišteni na poništenim izborima. Nakon raspisivanja ponovnih izbora u Doboju i Srebrenici, CIKBiH je usvojio i niz akata koji tretiraju ponavljanje izbora u Doboju i Srebrenici, kao što su, pored ostalih, Instrukcija o postupku provođenja ponovnih izbora za gradonačelnika Grada Doboj i Skupštinu Grada Doboj i načelnika Općine Srebrenica i Skupštinu općine Srebrenica. Istovremeno, CIKBiH je usvojio – Uputstvo o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje ponovnih izbora u osnovnoj izbornoj jedinici Doboj i Srebrenica i Instrukciju o primjeni člana 2.9 stav (1) tačka 1. Izbornog zakona BiH, kojom se uređuje postupak koordiniranja i nadgledanja ponovnih izbora u osnovnim izbornim jedinicama Doboj i Srebrenica. Ponovljene izbore u Doboju i Srebrenici koji će se održati u nedjelju, 21.02.2021. godine, uime CIK-a BiH će nadgledati 130 supervizora koji su obučeni i certificirani u skladu sa usvojenim Programom i metodologijom obuke supervizora za nadgledanje ponovljenih izbora u Doboju i Srebrenici. Na glasačkom listiću za izbor gradonačelnika Grada Doboj nalaze se tri kandidata uime tri ovjerene političke stranke, dok se na glasačkom listiću za Skupštinu Grada Doboj nalaze kandidati uime 85 ovjerenih političkih subjekata (34 nezavisna kandidata, četiri koalicije i 47 političkih stranaka). Na glasačkom listiću za izbor načelnika Općine Srebrenica nalaze se četiri kandidata uime četiri ovjerena politička subjekta (dva nezavisna kandidata, jedna koalicija i jedna politička stranka), dok se na glasačkom listiću za Skupštinu općine Srebrenica nalaze kandidati 27 političkih subjekata (jedan nezavisni kandidat, četiri koalicije i 22 političke stranke). Na 89 redovnih biračkih mjesta na ponovljenim izborima u Gradu Doboju imenovano je 427 predsjednika i članova biračkih odbora i isto toliko njihovih zamjenika, dok je na 26 redovnih biračkih mjesta u Srebrenici imenovano 108 predsjednika i članova biračkih odbora i isto toliko njihovih zamjenika te je imenovan jedan poseban Covid-19 mobilni tim sa tri člana. Imenovani su i članovi biračkih odbora na dva biračka mjesta za glasanje u odsustvu za Srebrenicu, u Gradačcu i Živinicama. Pravo glasa na ponovljenim izborima na 89 biračkih mjesta u Doboju ima 50.615 birača. Pravo glasa na 26 redovnih biračkih mjesta u Srebrenici ima 10.002 birača, te 437 birača na dva biračka mjesta u odsustvu u Gradačcu i Živinicama. Za posmatranje ponovljenih izbora u Doboju i Srebrenici Centralna izborna komisija BiH je 18.02.2021. godine akreditirala 118 posmatrača udruženja građana dok je za akreditovanje posmatrača političkih subjekata za posmatranje rada biračkih odbora i općinske/gradske izborne komisije nadležna općinska/gradska izborna komisija, navodi se u saopćenju. Iz CIK-a BiH napominju da i svi akreditirani posmatrači akreditirani za posmatranje poništenih izbora održanih 15.11.2020. godine imaju pravo posmatrati i ponovljene izbore.