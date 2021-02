Upozorenje iz Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik

S obzirom da su ovih dana visoke temperature zraka, dovele do toga, da građani počinju sa proljetnim uređenjem svojih parcela, zemljišta, bašta, čisteći i spaljujući korov, i time dovode do većih ili manjih požara, koji mogu ugroziti njih same ali i druge ljude i njihovu imovinu.

Stoga, podsjećamo građane, da je STROGO ZABRANJENO nepropisno paljenje vatre na otvorenom prostoru, posebno na mjestima koja se nalaze u neposrednoj blizini šuma, benzinskih stanica, plinskih stanica i slično, kao i na nepristupačnim mjestima na kojima nije moguć pristup vatrogasnih vozila.

Prilikom loženja vatre, građani se moraju u potpunosti pridržavati i poštivati propisane mjere opreza kao što su:

Prilikom čišćenja parcela, prikupljeni otpad spaljivati uz maksimalne mjere opreza i lično prisustvo dok otpad ne izgori. Ne ostavljati upaljenu vatru ili žar nekontrolisano na njivi. Prije polaska sa njive ili kampovanja, politi vatru ili žar vodom, ili zatrpati zemljom. Posebno voditi računa da se paljenje otpada ne vrši u blizini šuma, privrednih objekata, benzinskih pumpi, plinara, a naročito u toku pojave vjetra. Paljenje otpada vršiti u ranim jutarnjim, a ne večernjim satima.

Ukoliko, i pored svih preduzetih mjera dođe do požara koji više nije moguće kontrolisati potrebno je obavijestiti:

Dežurnog u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Srebrenik na broj telefona 123 i 035/645-593; ili

Dežurnog u Policijskoj stanici na broj 122 035/645-592, upozorili su iz Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik