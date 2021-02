Zatvoren magistralni put Nevesinje-Gacko zbog izlijevanja rijeke

Zbog izlijevanja rijeke Zalomke na magistralnom putu Gacko-Nevesinje saobraćaj je potpuno obustavljen. Dok traje obustava u funkciji je alternativni pravac Nevesinje-Divin-Bileća.

Počeli su pripremni radovi u tunelu Crnaja na dionici Konjic-Jablanica, zbog čega je tokom dana moguće sporije saobraćanje. U narednim danima na ovoj dionici doći će do izmjene u režimu saobraćaja. U vremenu od 04:30 do 23:00 sata kroz tunel će se saobraćati jednom trakom naizmjenično, uz regulaciju semaforima. Od 23:00 do 04:30 sati saobraćaj će u tunelu biti obustavljen.

Saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelu Jasen (Prozor-Jablanica). Putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela, dok se teretna vozila preko 7,5 tona (sa izuzetkom autobusa) usmjeravaju na alternativne pravce: Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Tomislavgrad-Kupres-Bugojno i Mostar-Sarajevo-Busovača-Novi Travnik-Bugojno.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok teretna vozila ne mogu proći.

Usporeno, zbog radova, saobraća se i na putnim pravcima: Klašnice-Laktaši, Stupari-Živinice-Banovići, Drvar-Bosansko Grahovo, Rogatica-Ustiprača, Blažuj-Kiseljak i Šuica-Tomislavgrad.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.