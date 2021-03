Austrija i Danska će zajedno s Izraelom proizvoditi vlastitu vakcinu, ne žele se oslanjati na EU

epa08959812 One of the dentist of the Clinical Center of the University of Debrecen Fruzsina Lilla Vojtko gets the second dose of Pfizer-Biontech's vaccine against covid-19 by a health worker at the vaccination center of the Pulmonary Clinic in Debrecen, Hungary, 23 January 2021. EPA-EFE/Zsolt Czegledi HUNGARY OUT

Austrija i Danska su odlučile udružiti snage i s Izraelom raditi na proizvodnji vlastite vakcine druge generacije, koja bi bila efikasna protiv sojeva koronavirusa, te se neće oslanjati više samo na EU u kojoj kasne isporuke.

Ova odluka Austrije i Danske da baš s Izraelom proizvode vakcine uslijedila je nakon što je ova država pokazala da je prvak u vakcinisanju protiv koronavirusa.

Austrijski kancelar Sebastian Kurz kazao je da je sasvim uredu što EU nabavlja vakcine za svoje države članice, ali Evropska agencija za lijekove (EMA) je bila prespora u njihovom odobravanju te je bilo i problema vezanih za opskrbu vakcinom i isporuku.

“Mi se moramo pravovremeno pripremiti za nove sojeve koronavirusa. Pandemija će nas svojim mutacijama pratiti još neko vrijeme”, napisao je Kurz na Twitteru.

Premijerka Danske Mette Frederiksen je također bila kritična prema programu koji je EU razvila za dobijanje vakcina.

“Mislim da se ne možemo oslanjati samo na taj put dobijanja vakcina, već da moramo povećavati kapacitete. Zbog toga možemo biti sretni što smo počeli saradnju s Izraelom”, navela je Frederiksen.

Naglasila je i to da je sasvim uredu da Danska i Austrija rade na razvoju vakcine te da je to dozvoljeno jer je Evropska komisija u odluci navela da države članice zasebno mogu praviti sporazume ukoliko to žele, piše Reuters.

Kurz će se u četvrtak u Izraelu susresti s danskom premijerkom Mette Frederiksen i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom kako bi se pripremili koraci ka većoj neovisnosti ovih zemalja u proizvodnji vakcine.

“Izrael će ispitati mogućnost jednog COVID-19 saveza s Danskom i Izraelom”, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu, čija zemlja prednjači po broju vakcinisanih.

Kurz je u utorak pozvao farmaceutske kompanije, uključiujući Pfizer, Valnevu, Novartis, Polymun i Boehringer Ingelheim, kako bi razgovarali o saradnji na proizvodnji vakcine.

Austrijski kancelar bi se upravo prije puta u Izrael trebao naći s predstavnicima farmaceutskih kompanija te naučnicima i predstavnicima zdravstvenog sistema.