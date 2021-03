Bolnice širom BiH pretrpane pacijentima, gotovo svi improviziraju i šire kapacitete

Usljed povećanog broja oboljelih, smještajnih kapaciteta u bolnicama širom Bosne i Hercegovine je sve manje, zbog čega zdravstveni radnici, ali i direktori upozoravaju građanstvo na maksimalan oprez zbog širenja koronavirusa.

Na klinikama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, uključujući izolatorij Podhrastovi, do jučer je bilo smješteno više od 530 pacijenata, dok je u Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš” smješteno više od 200 pacijenata, odnosno, popunjeni su svi kapaciteti ove ustanove.

Svjesni pogoršanja epidemiološke situacije u Tuzlanskom kantonu, iako Univerzitetski klinički centar u Tuzli nije toliko opterećen, proširuju kapacitete u Klinici za psihijatriju za dodatnih 40 kreveta u slučaju najgoreg scenarija, piše Klix.ba. “Univerzitetski klinički centar u Tuzli općenito raspolaže sa 1.250 kreveta, a trenutno se u dvije COVID bolnice i Respiratornom centru nalazi njih 250. Sada proširujemo dio kapaciteta u Klinici za psihijatriju, gdje ćemo imati novih 40 kreveta koji će biti rezerva u najgorem scenariju. Međutim, kreveti kao takvi nisu problem, problem je na koju lokaciju ih smjestiti te osigurati svu adekvatnu potporu pacijentima i kadar”, kazao je za Klix.ba Vahid Jusufović, direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli.

U Brčko distriktu bolnica raspolaže s 305 kreveta uz pomoć brojnih reorganizacija kako bi osigurali neometano pružanje usluge osobama koje zahtijevaju hospitalizaciju. “Naši optimalni kapaciteti za COVID pacijente su do 110 kreveta, a ukoliko bi nas situacija natjerala, mogli bismo polovicu ukupnih kapaciteta staviti u funkciju”, kaže za Klix Nihad Šibonjić, direktor Zdravstvenog centra u Brčkom. Tri zgrade Zdravstvenog centra u Brčkom pretvorene su u COVID bolnice i Respiratorni centar. U njima se u ovom trenutku nalazi 49 pacijenata s dokazanom infekcijom, uz četiri suspektne osobe, koje su u posebnom odjelu.

Sveučilišna klinička bolnica Mostar na raspolaganju ima blizu 150 kreveta, a ukoliko dođe do dodatne potrebe za većim brojem, druge klinike i odjele će prenamijeniti u COVID-odjel, kako su to radili i do sada. U SKB Mostar je trenutno smješteno blizu 120 pacijenata. Situacija u vezi s koronavirusom u Unsko-sanskom kantonu je do prije nekoliko dana bila stabilna, ali u proteklim danima sve je više pozitivnih pacijenata. Na Covid-odjelu je smješteno 60 pacijenata, od čega je njih 11 na intenzivnoj njezi.

Direktor KB “Dr. Irfan Ljubijankić” Hajrudin Havić je kazao da imaju povećan priliv pacijenata. “Imamo dva Covid-odjela, u drugom valu smo radili na tri, pa sada ponovno spremamo i taj treći. Moramo biti spremni jer smo popunjenili kapacitete na ova dva. Do sada nismo imali problema s kisikom i opremom. Kisik nabavljamo iz Austrije, kada dođe do komplikacija, pošaljemo zahtjev i u roku dva-tri dana nam isporuče”, kaže direktor bolnice u Bihaću Hajrudin Havić.

Kapaciteti su popunjeni i u KB Zenica već danima, a osim toga, veliko je opterećenje i na zdravstvenom osoblju, zbog čega su iz ove ustanove zatražili povratak specijalizanata s kliničkih centara, kako bi radili na Covid-odjelima i pomogli kolegama u borbi s pandemijom. U bolnici je smješteno više od 140 pacijenata pozitivnih na koronavirus, a Krizni stožer će u slučaju pogoršanja situacije razmatrati i proširenje kapaciteta.

Direktor UKC Republike Srpske u Banjoj Luci Vlado Đajić je za medije izjavio da je na liječenju 500 osoba zaraženih koronavirusom, od čega 70 na respiratoru i 280 na kisiku. “U UKC-u imamo više od 120 slobodnih mjesta i strategiju za širenje kapaciteta”, kazao je Đajić.