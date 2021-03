Vujanović o poskupljenjima: Naredili smo provjeru trgovaca

Federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović u razgovoru za Fenu izjavio je da je prioritetna i dominantna aktivnost Federalnog ministarstva trgovine da prati i analizira sve aspekte u vezi velikog povećanja cijena pojedinih proizvoda iz grupe osnovnih životnih namirnica, konkretno ulja, šećera i brašna.



– Naravno da se bavimo time. Nažalost, problem ovog povećanja cijena je prvenstveno uzrokovan vanjskim faktorom i posljedica je pandemije COVID 19 – rekao je Vujanović.



U kontekstu navedenog, kaže da BiH nema dovoljno domaćih sirovina i većinu svojih potreba za ovim proizvodima zadovoljava iz uvoza.



– Sasvim je razumljivo da je u znatno nepovoljnijem položaju u odnosu na zemlje koja posjeduju vlastite sirovine i proizvodnju. Pa tako, uvoz ulja je uglavnom iz Mađarske i Srbije. U tom pogledu bitno je naglasiti da je sjeme uljarica (suncokreta, soje i uljane repice) berzanska roba, a aktuelna cijena uljarica na berzama se nalazi na višegodišnjem rekordno visokom nivou, a što se u potpunosti odrazilo na rast cijena jestivog ulja u BiH i u cijeloj regiji, odnosno u svijetu – kazao je Vujanović.



Nadalje ističe da je šećer koji se uglavnom uvozi od početka ove godine skuplji u nabavi za 40KM po toni.



– Pšenica dolazi uglavnom iz Hrvatske, Srbije i Mađarske i krajem prošle godine cijena po toni je bila od 160 do 170 eura u zavisnosi od glutenaže, a sada je oko 220 eura. Slijedom navedenog evidentno je da je došlo do velikog povećanja uvoznih sirovina i samim tim i predmetnih gotovih proizvoda – podvukao je Vujanović.



Odgovarajući na pitanje da li je Federalno ministarstvo trgovine poduzelo konkretne korake kako bi provjerilo i utvrdilo da li je jedino povećana nabavna cijena uzrok znatnog povećanja cijene ranije navedenih osnovnih životnih namirnica rekao je da iako je problem povećanja cijena u značajnoj mjeri uzrokovan vanjskim faktorom, Ministarstvo može i trenutno prioritetno radi na tome da povećanje cijena bude u granicama ‘socijalne odgovornosti’.



– To znači u granicama fer iznosa za pozitivno poslovanje i poslovnu egzistenciju trgovaca, a nikako za stjecanje ekstra profita i bogaćenje. U tom pravcu, Ministarstvo je naložilo Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, da kao prioritetnu aktivnost i zadaću izvrši kontrolu poslovanja trgovaca na način da izvrše uvid u njihove kalkulacije veleprodajnih i maloprodajnih cijena osnovnih životnih namirnica i iskazane visine marži – konstatirao je Vujanović.



Na upit da li dok traje ova teška situacija Vlada FBiH može ograničiti rast cijena proizvoda i svojom odlukom vratiti ih na nivo iz perioda prije poskupljenja Vujanović odgovara da Vlada može propisati mjeru neposredne kontrole cijena ili zadržavanje cijena na zatečenom nivou (zatečene cijene) na određeni datum ili mjeru utvrđivanja marži u trgovini ali samo i isključivo pod uvjetom da su se stekli razlozi za donošenje tih mjera.



– Kako je u ovom slučaju uglavnom došlo do povećanja nabavnih cijena u lancu snabdijevanja, smatramo da bi se mjera zadržavanja cijena na zatečenom nivou nedvojbeno odrazila na uredno snabdijevanje tržišta Federacije BiH i što bi uzrokovalo smanjenu ponudu, odnosno nestašicu tih roba – kaže Vujanović.



Navodi i to da je ekonomski logično da nijedan privredbi subjekt neće raditi na svoju štetu, odnosno u konkretnom slučaju da se bavi prodajom roba na način da je prodaje po cijeni nižoj od nabavne.



– Što se tiče mjere neposredne kontrole ograničavanja marži, kako sam već istakao u ranijem odgovoru, Federalna uprava za inspekcijeske poslove je trenutno na terenu u obavljanju prioritetnog zadatka provjere opravdanosti visine iskazanih marži u cijenama osnovnih životnih namirnica. Ovisno o nalazima i izvještaju Federalne uprave za inspekcije poslove Ministarstvo će pripremiti informaciju za Vladu FBiH o ovoj problematici i predložiti adekvatno daljnje postupanje u cilju zaštite životnog standarda građana – rekao je federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović u razgovoru za Fenu.





