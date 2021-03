COVID 19 / Sve što trebate znati o vakcini Sputnik V koja dolazi u FBiH

Ruska vakcina protiv koronavirusa SARS-CoV-2, poznata kao Sputnik V (čitati kao “Sputnjik Ve”) tj. Gam-Kovid-Vak (Гам-КОВИД-Вак) je dvokomponentna, dvodozna adenovirusna vektorska rekombinirana vakcina.

Na ovoj platformi – adenovirusima – zasniva se i vakcina AstraZeneca/Oxford, AstraZeneca-Covishield te Johnson&Johnson/Janssen cjepivo protiv COVID-19.

Podsjetimo, to su vakcine koje koriste adenoviruse kao transportna sredstva za genetičku poruku koja “naloži” našim ćelijama da proizvedu antigen virusa SARS-CoV-2 Spike protein, na koji onda naše imunološke ćelije stvaraju adekvatna antitijela i pokreće se ćelijski imunološki odgovor.

Adenovirusi u ovim vakcinama jesu “živi”, ali kao da nisu – tehnologijama genetičke rekombinacije, ubacivanjem gena za Spike, oi virusi izgube mogućnost repliciranje tj. “razmnožavanja”. Virusi se ne razmnožavaju, jer nisu organizmi, pa je zato ova riječ u navodnicima.

Efikasnost Sputnik V vakcine protiv COVID-19

Preliminarni rezultati djelotvornosti i sigurnosti iz faze 3 ispitivanja ove vakcine objavljeni su 2. februara 2021. u časopisu The Lancet.

Rad nosi naziv „Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomisedcontrolled phase 3 trial in Russia“.

U ovom istraživanju, kao ni u nižim fazama istraživanja nisu primijećene neuobičajene nuspojave.

Rezultati Faze 1/2 kliničkih studija objavljeni su u septembru 2020. u The Lancet pod naslovom “Safety and immunogenicity of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine in two formulations: two open, non-randomised phase 1/2 studies from Russia“.

Način davanja i doziranje

Doza ove vakcine iznosi 0.5 ml (doza i komponete I i komponente II), a doze se daju u razmaku od 3 sedmice.

Čuvanje vakcine Sputnik V

Ruska vakcina Gam-Kovid-Vak /Sputnik V cjepivo protiv COVID-19 se distribuira i čuva na temperaturi nižoj od -18 °C.

To znači da je vakcina je zaleđena, pa se mora pažljivo i polako odmrznuti. Jednom odleđena, ova vakcina se ne može dugo čuvati: svega 2 sata te na vakcinalnom punktu mora postojati zamrzivač.