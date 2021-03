Danas je Međunarodni dan rijeka

Aktivisti širom Bosne i Hercegovine danas obilježavaju Međunarodni dan rijeka sa jasnom porukom upućenom svim nadležnim institucijama i donosiocima odluka da su rijeke zajednično dobro svih građana, te da trebaju biti dostupne i korištene u interesu građana, a ne u korist i interesu pojedinaca.

U zajedničkom saopćenju aktivista iz BiH povodom Međunarodnog dana rijeka, navodi se da se neformalne grupe građana kao i udruženja građana diljem BiH godinama bore protiv neregularnih i nezakonitih radnji u slučaju izgradnje mini hidroelektrana na rijekama, koje predstavljaju prirodna blaga ove zemlje.

– Proceduralne greške, nezakonitosti, ilegalni radovi i kršenja zakona su evidentirana u slučajevima izgradnje mHE na Bjelavi, Bunskim kanalima, Doljanci, Kasindolskoj rijeci, Kruščici, Neretvici, Rzavu. Osim toga, ovakve nezakonitosti su registrovane i u slučajevima nelegalnog izvlačenja šljunka iz rijeke Bosne kao i izgradnji zidova na Drini – navodi se.

Dodaje se da se, u toku borbe aktivisti za zaštitu rijeka konstantno susreću sa odlukama nadležnih institucija na lokalnom nivou, federalnom, republičkom i državnom nivou u kojima se štite interesi pojedinaca, investitora, a ne interesi građana BiH.

Sve to, upozoravaju oni, dovodi do uništavanja rijeke i vode, samim tim do ugrožavanja osnovnih ljudskih prava svih građana BiH.