Danas je Svjetski dan osoba sa Down sindromom

Danas se obilježava Svjetski dan osoba sa Down sindromom. Cilj obilježavanja je upoznati svijet s ovim poremećajem i pri tome potaknuti ljude da više poštuju prava ljudi sa Downovim sindromom.

Većim razumijevanjem i poboljšanjem njihovog položaja u društvu možemo poboljšati kvalitet života osoba s sindromom Down.

Dan osoba sa Down sindromom prvi put je obilježen u Singapuru 2006. godine, a od tada se obilježava u cijelom svijetu i to simbolično oblačeći različite čarape gdje se trudimo da našim prijateljima s Downovim sindromom damo do znanja da su ravnopravni i prihvaćeni u našem društvu.