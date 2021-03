Donacija UNICEF-a: Sve spremno za skladištenje i distribuciju Pfizer vakcina na teren

U regionalnim kancelarijama Instituta za javno zdravstvo u Istočnom Sarajevu, Trebinju i Zvorniku i kantonalnim zavodima za javno zdravstvo u Sarajevu, Bihaću i Tuzli zahvaljujući frižiderima koje je donirao UNICEF spremni su za prijem i distribuciju Pfizer vakcina protiv COVID-19 koje dolaze kroz COVAX mehanizam. Vakcine će se u instaliranim i verificiranim frižiderima čuvati na temperaturi od -80 do konačnog slanja u ambulante, domove zdravlja i druge ustanove u kojima će se u skladu s planovima vakcinacije obavljati vakcinacija.

“Nama je ova oprema veoma značajna jer će nam omogućiti da na odgovarajućoj temperaturi čuvamo Pfizer vakcine koje se nakon vađenja iz hladnog lanca trebaju čuvati na temperaturi od +2 do +8 te iskoristiti u roku od pet dana. Jako je bitno da se vakcine imaju gdje propisno skladištiti do vađenja iz hladnog lanca i slanja na teren, a ovaj frižider će nam omogućiti da taj proces teče nesmetano i da vakcine sigurno stignu do svih predviđenih mjesta za vakcinisanje u našoj regiji. Nabavka ovakve opreme u ovom momentu bila bi veliki izazov, tako da smo zahvalni na ovoj donaciji koja nam je olakšala i omogućila čuvanje i distribuciju jedne ovako specifične vakcine”, kaže Vlado Miovčić, rukovodilac Regionalne kancelarije Istočno Sarajevo Instituta za javno zdravstvo RS.

Tehničarka u odjelu za epidemiologiju Regionalnog centra Istočno Sarajevo Marija Minić prošla je odgovarajuću edukaciju u Banja Luci, dobila je upute za korištenje frižidera u kojem će se čuvati Pfizer vakcine, te zadužila posebne rukavice s kojima može rukovati na ekstremno niskoj temperaturi.

“Moj zadatak je da brinem o adekvatnom skladištenju i čuvanju vakcina, da redovno provjeravam da su na pravoj temperaturi i reagujem u slučaju promjena, te da ih u skladu s planom pripremam i šaljem na teren. Spremni smo”, kaže Marija Minić, a Vlado Miovčić očekuje veliki interes za vakcine:

“Vakcinisao sam se jučer i odlično se osjećam, vakcine djeluju, svi se trebaju vakcinisati i tu je kraj priče!”.