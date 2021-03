Izetbegović: Respiratori koji su predmet optužnice danas su u upotrebi

Jedna od ključnih teza tužitelja Tužiteljstva Bosne i Hercegovine u optužnici u slučaju “Respiratori” u kojoj su optuženi premijer Federacije BiH Fadil Novalić i drugi je da su oni neiskoristivi i da se ne mogu koristiti za pomoć oboljelima od koronavirusa. Na današnjem suđenju u predmetu “Respiratori” svjedočila je generalna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebija Izetbegović koja je odgovarajući na pitanje advokatice Vasvije Vidović da li se respiratori, koji su predmet optužnice danas u upotrebi odgovorila potvrdno, objašnjavajući da je svih 30 respiratora, koje je KCUS dobio od Federalne uprave Civilne zaštite u upotrebi za invazivno i neivazivno liječenje, odnosno za intubirane i za lakše pacijente, i da su instalirarani u intenzivnoj njezi. Tužitelj je prokomentirao da su vidjeli fotografije u medijima bez dodatnih iznošenja dokaza da su respiratori neupotrebljivi. Tokom ispitivanja pozivao se na viber prepisku između seketarke Vlade FBiH Edite Kalajdžić i šefa Kabineta premijera FBiH Hasana Ganibegovića, koja je dio analize Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) dokazujući da je Izetbegović u vrijeme nabavke respiratora tvrdila da su respiratori loši, zbog čega je Kalajdžić tvrdila da su „u velikom problemu“, na šta je Izetbegović odgovorila da nikad nije komentirala konkretne respiratore, osim jednog teksta objavljenog na portalu klixa iz koga nije bilo jasno koji su respiratori nabavljeni. Na tvrdnje tužitelja da je ona “Seb.” iz poruke, Izetbegović je to negirala kao i bilo kakvu komunikaciju s premijerom Fadilom Novalićem i direktorom Federalne uprave Civilne zaštite Fahrudinom Solakom o tom pitanju. Tokom svjedočenja Izetbegović je odgovarajući na pitanja objasnila okolnosti koje su bile u martu prošle godine kada je krenula pandemija. Nedostajala je sva medicinksa oprema, a Evropska unija je zabranila izvoz medicinske opreme, pa i respiratora, zbog čega su u KCUS-u bili u panici. Rekla je i da je o tome razgovarala sa svima, od komšija, preko kolega, do frizerke, jer „smo svi bili zabrinuti“, ali je demantirala da je o tome razgovarala s Novalićem i Solakom. Prvo pitanje tužitelja svjedokinji Izetbegović bilo je o političkom opredjeljenju, na šta su reagirali odbrana i predsjedavajuća Sudskog vijeća. Tužitelj je rekao da je to bitno jer oni dokazuju da se radi o političkoj korupciji, no predsjedavajuća Džemila Begović rekla mu je da će Vijeće o tome suditi na osnovu dokaza.