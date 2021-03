Musa: Što se više ljudi vakciniše bliži smo kraju pandemije

Šef Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i član Kriznog štaba Ministarstva zdravstva FBiH Sanjin Musa je na današnjoj pres-konferenciji Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH istaknuo je da je trenutna epidemološka situacija vezana za Covid-19 u FBiH i dalje pogoršana. – Kada govorimo o epidemiološkoj situaciji u FBiH zaključno sa 13. sedmicom 2021. godine, govorimo i dalje o pogoršanoj situaciji.

Sedmodnevna incidenca je 344 slučaja na 100.000 stanovnika. To govori o jednoj opasnoj situaciji uzrokovanoj vrlo visokim prenosom unutar zajednice. Na nivou kantona je sedmodnevna incidenca na 100.000 stanovnika preko 100 slučajeva u svim kantonima. Najveća je u u Bosansko-podrinjskom, Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom i Kantonu Sarajevo – kazao je Musa. Po njegovim riječima, zabrinjava visoka stopa zaraze osoba preko 65 godina. – To je jedna od najranjivijih skupina. U ovom trenutku zajedno s distribucijom ovog cjepiva, važno je rigorozno smanjenje kontakata, individualne mjere prevencije, poštivanje mjera, kako bi se suzbile lokalne epidemije, obiteljske i epidemije na poslu kako bi lanci prijenos bili zaustavljeni i kako zaraza ne bi došla do najranjivijih populacija, gdje se vežu komplikacije, hospitalizacija i nažalost smrtni ishodi – istakao je Musa. Naglasio je da je već u januaru javnost informirana o planu za cijepljenje. – Taj plan pruža jedan okvir za cijepljenje u FBiH, uspostavlja koordinaciju i sve strukture i potpore u procesu odluka kada je riječ o implementaciji programa imunizacije. Njegov prvi i osnovi cilj je smanjiti morbiditet i mortalitet povezan s Covid-19 u FBiH.

Plan definira i prioritetne skupine. To su prije svega zdravstveni radnici i pomoćno osoblje u zdravstvenim ustanovama, osobe starije od 65 godina u socijalnim ustanovama za zbrinjavanje i njihovi njegovatelji. Osobe preko 60 godina i stručno savjetodavno tijelo je dalo prioritet starijim dobnim skupinama. Osobe s hroničnim oboljenjima mlađe od 60 godina i osobe zaposlene u značajnim javnim službama – kazao je Musa. Prema njegovim riječima, kada je riječ o drugim alatima i materijalima koje je razvio Zavod za javno zdravstvo, to je sve dostupuno na web stranici Zavoda. – Može se pronaći sažetak opisa svojstvo lijeka, bilo da je riječ o Pfizeru ili AstraZeneci, može se naću uputstvo za primjenu i za jedno i za drugo cjepivo. Činjenice o cjepivima, razvoju, praćenju sigurnosti, stavljanju u promet. Može se naći i pravilnik o imunizaciji, dopunjen Covid-19 cjepivom – kazao je. Musa je istakao da je u januaru održan i trening trenera za zadravstvene radinke o načinu davanja ovog cjepiva. – Razvili smo i web platformu, vakcine.covid-19.ba koja će pomoći svim zdravstvenim profesionalcima kako bi pratili proces imunizacije, kao i skladištenje i distribuciju cjepiva. Napomenuo bih još jedan dokument. To je plan i organizacija punkta za masovno cijepljenje.

Cilj ovog dokumenta je da se na organiziran način i uz poštivanje mjera vakciniše što više osoba – kazao je Musa. Govoreći o distribuciji vakcina i njihovoj učinkovitosti, kazao je da je riječ o nekih 50.000 doza koje će se distribuirati u narednim danima u FBiH. – Cjepiva koja su razvijena na tri različite platforme. Vrlo često smo čuli i primjere da su ljudi suočeni s dilemom koju vakcinu primiti. Najbolje je onu koja vam je u tom trenutku dostupna, posebno ako pripadate rizičnim skupinama. Treba se vakcinisati što prije, kako bi zaštitili sebe i svoju zajednicu. Naglasio bih i podvukao da se vakcine ne mogu upoređivati jedne s drugim. Ili je različit dizajn studija, ili su provođene u drugo vrijeme, ili je bio različit soj virusa. Vakcine trebaju da obuzdaju virus, smanje njegov utjecaj i smanje mogućnost da uzrokuje komplikacije, hospitalizaciju i smrtne ishode. Sve su ove vakcine u tome uspješne. Najbolja je ona vakcina koja vam je ponuđena, a što se više ljudi vakciniše bliži smo kraju pandemije – istakao je Musa.