Narednih dana u BiH pretežno oblačno vrijeme, uz kišu i snijeg

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH sutra, 23. marta, u centralnim i istočnim područjima Bosne bit će pretežno oblačno. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

U večernjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguć slab snijeg ili susnježica. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -6 do -1, na jugu od 0 do 4, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 11 °C.

I u srijedu, 24. marta, očekuje se pretežno oblačno vrijeme. U nižim područjima centralne, istočne i zapadne Bosni mogući su susnježica ili kiša, a u višim snijeg. Jutarnja temperatura od -3 do 1, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 3 do 9, na jugu do 12 °C.

Pretežno oblačno vrijeme očekuje se i u četvrtak, 25. marta. Poslijepodne ili u večernjim satima smanjenje naoblake. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu od 0 do 4, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 15 °C, saopćeno je iz FHMZBiH.