Narednih dana u BiH pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH sutra, 3. marta, u Bosni i Hercegovini preovladavat će sunčano vrijeme uz malu oblačnost.

U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu do 7, a najviša dnevna od 8 do 14, na jugu do 17 stupnjeva.

I u četvrtak, 4. marta, u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblačnosti očekuje se u zapadnim i sjeverozapadnim djelovima. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 0 do 4, na jugu do 7, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu i sjeveru do 18 stupnjeva.

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme prognozira se i u petak, 5. marta, tokom dana, ponegdje i sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 9, a najviša dnevna od 9 do 14, na jugu i sjeveru do 17 stupnjeva, saopćeno je iz FHMZBiH.