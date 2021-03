Obustave saobraćaja u Srebreniku zbog radova

“Obavještavaju se građani da će zbog izvođenja radova, u periodu od 24.3. do 13.4.2021. godine doći do obustave saobraćaja u dijelu ulice 25.novembra, od stare autobuske stanice do pružnog prelaza za Kiseljak, te do zatvaranja jedne saobraćajne trake na dijelu ulice Tuzlanskog odreda, od pružnog prelaza do propusta Rešidovića potoka. Mole se građani da u navedenom periodu koriste alternativne pravce preko ulica Tuzlanskog odreda, 9.Septembra i magistralne ceste”, informišu iz Službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice Srebrenika.