Ove namirnice podižu energiju

Razloga za manjak energije ima mnogo, ali često se javlja zbog nezdravog stila života. Pretjerivanje nikada nije pametno, a posebno ako govorimo o slatkišima, grickalicama, pici, pecivu, prerađenoj hrani i sosevima.

Od pomoći nisu ni pretjerano začinjena jela, koja dovode do fizičkog, ali i psihičkog zamora. Prosti šećeri, sa druge strane, dovode do oscilacije nivoa šećera u krvi i naglih promjena raspoloženja. Vjerovatno se pitate šta se može učiniti po tom pitanju, ali mi imamo odgovor.



Otkrijte koje namirnice predstavljaju samo plus u svakodnevnom funkcionisanju.



Banana



Ovo voće odličan je izbor užine prije ili poslije treninga, jer je bogato šećerima koji se brzo razgrađuju, a ne treba zaboraviti ni magnezijum i kalijum, koji hrane kako mišiće, tako i mozak i efikasno izlaze na kraj sa umorom.



Špinat



Ova namirnica obiluje mineralima, koji su takođe važni za rad nervnog sistema. Izdvajamo gvožđe kao odličnog saveznika u održavanju fizičke, ali i umne snage. Prijedlog je da mu se tokom pripreme doda malo limunovog soka, zbog vitamina C. Vitamini grupe B već se nalaze u njegovom sastavu, što je odlično za metabolizam i vitalnost.



Jaja



Ukoliko niste znali, jaja u sebi sadrže triptofan i tirozin, što znači da njihovim unosom regulišemo lučenje serotonina, odnosno dopamina. Na taj način bivamo žustriji i motivisaniji. Tu je i selen, zahvaljujući kome lakše pobjeđujemo tromost i umor.



Crna čokolada



Najbolje je konzumirati onu koja sadrži više od 70% kakaa, jer on podiže raspoloženje i nivo energije. Crna čokolada u sebi ima i kofein i teobromin, alkaloide koji samo pojačavaju navedeno dejstvo.



Losos



Poznato je da je ova riba izvor esencijalnih masnih kiselina, prije svega Omega 3 koje regulišu nivo seratonina. Vitamin D potpomaže stvaranje melatonina, koji nam pomaže da kvalitetnije spavamo i samim tim budemo odmorni.





(Vijesti.ba)