Pandemija ogolila finansijsku ranjivost i istakla značaj medija

Pandemija koronavirusa negativno je uticala i na medijski sektor u Bosni i Hercegovini, a najveću štetu su osjetili novinari koji su ostali bez posla i medijske kuće kojima su otkazivani ugovori za oglašavanje. Uprkos tome i strahu od novog virusa pojedini mediji su tokom protekle godine otkrili niz afera od kojih su neke okončane potvrđivanjem optužnica. S druge strane, dio medija je bio odabran za finansijsku podršku vlasti što, prema stručnjacima, može da utiče na profesionalno izvještavanje i istraživačko novinarstvo.

Godinu dana od početka pandemije u BiH je preminulo oko 5.000 ljudi, veliki broj firmi je zatvorio svoja vrata, a na desetine hiljada osoba je ostalo bez posla. Među njima je novinar Slađan Tomić, koji je skoro dvije godine radio za medijsku kuću Oslobođenje i O kanal.

“Firma nam je ponudila da potpišemo dva papira. Jedan je zapravo papir odnosno dokument u kojem je navedeno da smo mi tehnološki višak i da mi na osnovu tog dokumenta možemo ostvariti sva prava. Drugi papir je bio jedan alibi za firmu u slučaju sudskog procesa. Zapravo to je dokument u kojem je navedeno da je naš ugovor o radu prekinut na našu inicijativu”, kaže Tomić za emisiju TV Justice, za koju na poziv Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) nisu mogli govoriti iz Oslobođenja.

Tomić je otkaz dobio u aprilu 2020. godine bez mogućnosti otkaznog roka ili iskorištavanja godišnjeg odmora.

Do danas nema preciznih podataka o broju otpuštenih novinara. Prema istraživanju koje je u izjavi Mediacentru naveo ekonomski analitičar Damir Miljević, oko 100 do 150 novinara izgubilo je posao, dok je velike finansijske posljedice osjetilo njih 300 do 350. Medijski stručnjaci kažu da se tačan broj može teško utvrditi, s obzirom da je dosta novinara i prije pandemije imalo honorarne ugovore.

U mjesecima lockdowna i fizičke distance medijski rad postao je teži, ali i važniji, a zadatak medijskih kuća bio je osigurati neometan program i sadržaj, te sigurnost i plate za radnike u gotovo nemogućim novim uslovima.

Oni koji su bili podobni prihvatili su finansiranje od strane vlasti, što, prema stručnjacima, dovodi do opasnosti od političkih i drugih uticaja. detektor.ba