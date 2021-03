Stiže nam ”pravo” proljeće, stabilizacija vremenskih prilika od 26. marta

Nestabilne vremenske prilike uz povremene padavine prognoziraju se tokom ove sedmice, saopćeno je danas u srednjoročnoj vremenskoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kako je navedeno, najviše kiše očekuje se u centralnoj, istočnoj i jugozapadnoj Bosni, dok će na zapadu i sjeveru Bosne te na prostoru Hercegovine padavine biti rijetke i vrlo slaba. Stabilizacija vremenskih prilika izgledna je od 26. marta i zadržat će se do kraja prognoznog perioda 6. aprila. U ovom periodu očekuje se umjereno oblačno vrijeme sa dugim sunčanim intervalima. Do 25. marta jutarnje temperature u Bosni se očekuju od -2 do 3, a u Hercegovini između 4 i 9. Dnevne vrijednosti temperature zraka u Bosni između 5 i 10, u Hercegovini od 7 do 13°C. Od 26. marta do kraja prognoznog perioda 6. aprila, temperature će biti u konstantom porastu, jutarnje u Bosni od 5 do 10, u Hercegovini od 8 do 13°C. Dnevni temperaturni maksimum u Bosni između 13 i 18, u Hercegovini od 16 do 21 °C.