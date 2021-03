Tokom vikenda u BiH pretežno oblačno ali znatno toplije vrijeme

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH sutra, 26. marta, u Borni i Hercegovini se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od -5 do 0, na jugu od 0 do 4, a najviša dnevna od 7 do 13, na jugu do 16 stepeni.

U subotu, 27. marta, ponovo će doći do promjene i bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima u Posavini je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu do 7, a najviša dnevna od 8 do 16 stepeni.

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme u našoj zemlji bit će i u nedjelju, 28. marta. U jutarnjim satima, ponegdje na sjeveru BiH može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 8, a najviša dnevna od 8 do 16 stepeni, saopćeno je iz FHMZBiH.