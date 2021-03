U BiH vikend sa kišom i snijegom

Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u istočnim područjima Bosne je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Dnevna temperatura od 3 do 9, na jugu do 12 Celzijusa.

U subotu se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana očekuje se susnježica ili snijeg, a u nizinama će padati i kiša, potvrđuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1 stepen, na jugu zemlje do 5 Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 6, na jugu zemlje do 10 stepeni.

U nedjelju također oblačno vrijeme. Širom zemlje će padati susnježica i snijeg. Na jugu zemlje slaba kiša. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura.Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1 stepena, na jugu zemlje do 6. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 4 na jugu zemlje do 9 Celzijusa.