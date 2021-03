Večeras mubarek noć Lejletu-l-Miradž

Po takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini mubarek noć Lejletu-l-miradž za 2021. godinu nastupa u akšam u srijedu 10. marta.

Ovaj dan je i Dan vakifa – onih koji svoju imovinu ostavljaju kao zadužbinu na korist generacijama poslije njih.

Ovo je noć u kojoj je Muhammed, a. s., uz Božiju pomoć uzdignut do mjesta do kojeg nikad niko od ljudi ni prije ni poslije njega nije stigao. To se dogodilo 27. noći mjeseca redžeba 621. godine.

Božiji Poslanik je te noći najprije nošen od Časnog Hrama u Mekki do džamije El-Aksa u Jerusalemu, a potom uzdignut kroz pojedina nebesa do Sidretu-l-muntehaa ili još bliže Uzvišenom. Tu se Poslanik, a. s., susreo s nekim poslanicima, a razgovarao je i s Uzvišenim Bogom. Na miradžu su objavljena posljednja dva ajeta poglavlja El-Bekare, naređeno je pet dnevnih namaza muslimanima, a kao uspomena na razgovor vođen na miradžu u namazu se uči ettehijjat, na svakom sjedenju prilikom obavljanja namaza.

S obzirom da je u mubarek noći Lejletu-l-miradž Poslaniku Muhammedu, a.s., propisan namaz, ova mubarek noć je i prilika da preispitamo svoj odnos prema namazu, stubu vjere, ibadetu koji nas odvraća od svega što je ružno i zabranjeno. Namaz je ujedno lijek za vjernička srca, najčvršća veza s dragim Bogom, ibadet koji donosi smirenost i radost vjernicima.

Život svakog čovjeka prate brojne kušnje. I u našem vremenu je izraženo dosta poteškoća s kojima se suočavamo. Ispravno poimanje namaza i njegovo redovno izvršavanje, kao i učenje što više dova, mogla bi postati naša najveća snaga za svako stanje u kojem se zadesimo.

Tradicionalno, muslimani ovog podneblja mubarek noći provode učeći Kur’an-i-Kerim, klanjajući nafile uz zikr, često spominjanje i veličanje Gospodara, kao i upućivanjem dova Svemilosnom.

Sjetimo se u našim dovama i brojnih, znanih i neznanih, vakifa-dobročinitelja čije nas zadužbine podsjećaju na neprolaznu vrijednost dobročinstva.