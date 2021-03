Vremenska prognoza za naredne dane

U nedjelju 14. marta, bit će pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Poslijepodne i u večernjim satima jače naoblačenje sa sjeverozapada praćeno kišom. U drugom dijelu dana u Krajini se očekuje postepeni prelazak kiše u susnježicu ili snijeg, a u centralnim i istočnim područjima Bosne tokom noći. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Poslijepodne i u večernjim satima vjetar u Bosni mijenja smjer na sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 10 do 16 stepeni. Pad temperature prema kraju dana i u večernjim satima.

U ponedjeljak 15. marta, pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne razvedravanje u Krajini. U jutarnjim satima i veći dio prijepodneva na krajnjem sjeveru Bosne i u Hercegovini kiša, a u ostatku Bosne snijeg. U ostatku dana padavine prestaju u Hercegovini. U Bosni povremeno sa slabom kišom, a u višim područjima i na planinama sa susnježicom ili snijegom. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 2 do 8, u Hercegovini i sjevernim područjima Bosne do 12 stepeni.

U utorak 16. marta, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne se očekuju kiša, a na planinama snijeg. Jutarnja temperatura od -6 do 0, u Hercegovini i sjevernim područjima Bosne od 1 do 4, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni.

U srijedu 17. marta, pretežno oblačno vrijeme. Na jugu Hercegovine sunčano. U zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne povremeno sa kišom ili susnježicom. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 1 do 7, na jugu do 12 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.