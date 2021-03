Vremenska prognoza za naredne dane

U nedjelju 28.03.2021., u većini područja pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni je moguća slaba kiša. Na jugu Hercegovine pretežno sunčano. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 9 do 15, na jugu do 19 °C.

U ponedjeljak 29.03.2021., umjereno ili pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, a dnevna od 14 do 21 °C.

U utorak 30.03.2021., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 9 do 15, na jugu do 20 °C.

U srijedu 31.03.2021., pretežno oblačno vrijeme. Prema kraju dana i u večernjim satima razvedravanje. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 15 do 21 °C.