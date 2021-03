Za tri dana granice BiH i Srbije prešlo blizu 30.000 bh. državljana

U petak, subotu i nedjelju Granična policija BiH evidentirala je ukupno 29.737 prelazaka granice između Bosne i Hercegovine i Srbije.

To je za čak 73 posto više u odnosu na prethodni vikend, potvrdila je za Klix.ba glasnogovornica GP BiH Franka Vican.

Kao što je već poznato, razlog je samo jedan – vakcinacija bh. građana u Beogradu, ali i Novom Sadu.

Od 26. do 28. marta na izlazu iz BiH je evidentiran ukupno 16.051 državljanin BiH na granici sa Srbijom, a u periodu od 19. do 21. marta (vikend ranije) je evidentirano 9.057 izlazaka. To je povećanje broja izlazaka prema Srbiji za 6.994 ili procentualno povećanje za 77,22 posto.

U periodu od 26. do 28. marta na ulazu u BiH evidentirano je ukupno 13.686 državljana BiH na granici sa Srbijom, a od 19. do 21. marta (vikend ranije) je evidentirano 8.078 ulazaka. Riječ je o povećanju prelaska državne granice za 5.608 ili procentualno za 69,42 posto.

U posljednja tri dana u Srbiji je vakcinisano više od 22.000 stranaca, među kojima su i državljani BiH, pored Makedonaca, Crnogoraca, Albanaca i Hrvata.