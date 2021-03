Zima kao da tek počinje,danas kišovito a stiže i novi snijeg

Jutros je u Bosni i sjeveru Hercegovine oblačno. U većem dijelu Hercegovine je vedro. Lokalno slab snijeg pada u centralnim i istočnim područjima.

Temperature zraka izmjerene u 7 sati (°C): Bjelašnica -11; Ivan-sedlo -3; Stolac -2; Bugojno i Grude -1; Drvar i Sarajevo 0; Bihać, Jajce, Livno i Zenica 1; Bijeljina, Gradačac, Sanski Most i Tuzla 2; Banja Luka i Doboj 3; Mostar 4; Neum 5 stepeni. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 940Pa, za 3hPa je manji od normalnog i ne mijenja se.

Danas u Bosni i sjeveru Hercegovine pretežno oblačno. U Bosni u nizinama sa slabom kišom ili susnježicom, a u višim područjima slab snijeg. Prije podne slab snijeg lokalno može padati u nizinama u centralnim i istočnim područjima. U većem dijelu Hercegovine sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 8°C, na jugu zemlje do 11°C.

U Sarajevu oblačno sa slabim snijegom. Najviša dnevna temperatura zraka oko 3°C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA je povoljnija u odnosu na protekli period. U Hercegovini sunčanije većim dijelom dana, u Bosni, sa porastom temperatura, ugodnije u poslijepodnevnim satima. Obzirom da će biti prohladno, uz umjereno sjeverno strujanje, hronični bolesnici trebaju biti oprezniji, naročito astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, te povesti brigu o adekvatnom odijevanju i zaštiti od nižih temperatura tokom jutra.

Objavljena je prognoza za petak i dane vikenda:

U petak, 19.03.2021., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8°C, na jugu zemlje do 12°C.

U subotu, 20.03.2021., u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana očekuje se susnježica ili snijeg, a u nizinama će padati i kiša. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1°C, na jugu zemlje do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 6°C na jugu zemlje do 10°C.

U nedjelju, 21.03.2021., u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. Širom zemlje će padati susnježica i snijeg. Na jugu zemlje slaba kiša. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 4°C na jugu zemlje do 9°C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.