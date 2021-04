BiH / Na Bjelašnici jutros skoro dva metra snijega: Objavljena i prognoza do četvrtka

Jutros je u Bosni bilo oblačno vrijeme sa slabom kišom, a u Hercegovini umjereno oblačno.

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica -5 stepeni, Ivan-sedlo i Sokolac 2, Drvar, Livno, Sarajevo i Srebrenica 4, Bugojno i Jajce 5, Bihać, Grude, Prijedor, Sanski Most, Stolac, Tuzla i Zvornik 6, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Trebinje i Zenica 7, Neum 10 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 940 milibara, za 2 milibara je niži od normalnog i sporo opada.

Na Bjelašnici jutros u 8 sati, visina sniježnog pokrivača iznosila je 172 centimetra. S druge strane, temperatura mora u Neumu jučer je bila 14 stepeni.

Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana ponegdje sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana povremeno i lokalno je moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura oko 9 stepeni.

Utorak: Oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 9, a najviša dnevna od 7 do 12, na jugu do 16 stepeni.

Srijeda: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne u Bosni lokalno su mogući i slabi pljuskovi. Jutarnja temperatura od 0 do 4, na jugu do 8, a najviša dnevna temperatura od 10 do 16, na jugu i sjeveru zemlje do 19 stepeni.

Četvrtak: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ili večernjim satima se očekuje kiša. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 9, a najvša dnevna od 13 do 20 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.