Danas oblačno i kišovito u BiH: Objavljena prognoza i za 1. maj

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom.

Temperature zraka u 08 sati: Bjelašnica 2 stepena, Sokolac 6, Ivan-sedlo 7, Bihać, Bugojno, Gradačac, Jajce i Zvornik 8, Banja Luka, Prijedor, Srebrenica i Tuzla 9, Bijeljina, Doboj, Sanski Most, Sarajevo i Zenica 10, Livno 11, Grude 12, Mostar 13, Stolac 14, Trebinje 15, Neum 16 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 935 milibara, za 7 milibara je niži od normalnog i sporo opada.

Danas se u našoj zemlji očekuje oblačno vrijeme sa kišom. Ponegdje u Hercegovini uz kišu mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Intenzivnije padavine očekuje se u jugozapadnim područjima. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu do 20 stepeni.

U Sarajevu oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom. Najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni.

29. aprila 2021. godine (četvrtak), u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalni pljuskovi se očekuju od sredine dana prema večernjim satima, uglavnom u južnim i jugozapadnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 7 i 13, na jugu do 16, a najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 24 stepeni.

30. april 2021. godine (petak), u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno vrijeme. Prolazna slaba kiša je moguća u jutarnjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu i sjeveru do 27 stepeni.

1. maj 2021. godine (subota), u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu i sjeveru do 27.