Evropska sedmica imunizacije: Vakcine nas približavaju

Ove godine, od 26. aprila do 2. maja, Evropska regija Svjetske zdravstvene organizacije obilježava 16. Evropsku sedmicu imunizacije. Sedmica će podsjetiti na značaj imunizacije kao najdjelotvornije i najsigurnije mjere u sprječavanju zaraznih bolesti, kao i na doprinos imunizacije zdravlju i očuvanju zdravlja tokom cijelog života.

A doctor giving a child an injection



Ove godine govorit će se i o cijepljenju protiv COVID-19 kao najučinkovitijeg alata za kontrolu i zaustavljanje zaraze i pandemije koja ugrožava ljudske živote, opterećuje zdravstvene sisteme, ostavlja velike ekonomske posljedice i onemogućava odvijanje normalnog života.



Kao i ranijih godina, Evropska sedmica imunizacije se poklapa sa Svjetskom sedmicom imunizacije. Obje kampanje naglašavaju poruku „Cjepiva nas približavaju”. Imunizacija je temelj Evropskog programa rada WHO/Evropa 2020. – 2025. – „Zajedničkim djelovanjem do boljeg zdravlja u Evropi”, saopćeno je iz WHO.



U tom cilju ključne poruke Evropske sedmice imunizacije su da svako dijete ima pravo na zdravo djetinjstvo i da je 2020. godine zabilježena izuzetno niska učestalost morbila (ospica). Da bi tako i ostalo, potreban je veliki obuhvat redovnom imunizacijom. Također naglašavaju da, ako se zbog pandemije COVID-19 zanemari redovna imunizacija, to može imati velike posljedice dugo nakon završetka pandemije.



Pandemija COVID-19 pokazala je važnost imunizacije. Stoga pozivaju građane da iskoriste potencijal postojećih cjepiva protiv COVID-19, jer su ona sigurna, kvalitetna i učinkovina. Cijepljenje protiv COVID-19 je dobrovoljno i slobodna je odluka svakog građanina Federacije BiH, pa bi trebali ohrabriti svoju obitelj i prijatelje da se cijepe protiv COVID-19, navodi se u saopćenju.



(Vijesti.ba