Izmjenjeni Zakon o javnom redu i miru TK objavljen u Službenim novinama, počinje naplata kazni za nenošenje maski!

Ispunjeni su svi preduvjeti da se krene sa naplatom kazni za kršenje javnog reda i mira u TK prema novom izmjenjenom zakonu.

Praktično, to znači da od sutra, službenici policije, ukoliko vas zateknu bez zaštitnih maski mogu vam naplatiti kaznu u iznosu od 100 do 500 KM. Od 500 KM do 2.000 KM raspon je kazne za pravni subjekt, a od 200 do 1.000 KM odgovorno lice u pravnom subjektu.

Novčane kazne predviđene su za kršenje higijensko-epidemioloških mjera koje propiše Krizni štab, a potvrdi Vlada.

Prema higijensko-epidemiološkim mjerama koje su na snazi u TK građani su obavezni nositi maske na otvorenom i u zatvorenim prostorima. Zabranjeno je kretanje poslije 21 sat, obavezna je distanca od dva metra na otvorenom i u zatvorenom. U ugostiteljskim objektima maksimalan broj gostiju je 20, s tim da svaki objekat mora imati četiri metra kvadratna porostora po gostu, a osoblje mora u svakom momentu nositi maske. Maske nisu obavezne dok gosti sjede za stolom u ugostiteljskim objektima, ali jesu prilikom kretanja u njima.

Podsjećamo, Skupština TK na posljednjoj sjednici s ciljem borbe protiv korona virusa usvojila je Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o javnom redu i miru. Ovim zakonom daju se ovlasti policijskim službenicima da na nepoštivanje epidemioloških mjera mogu djelovati represivnije. Da bi stupio na snagu, Zakon je trebao biti objavljen u Službenim novinama TK, kako je navedeno u današnjoj objavi, primjenjuje se narednog dana od dane objave.

RTV Slon