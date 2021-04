Koliko koštaju brzi testovi na koronu i antitijela u apotekama, gdje se odlažu nakon upotrebe?

Brzi testovi za koronavirus dostupni su građanima u apotekama širom Federacije BiH, pa su na posljednjoj online sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH zastupnici problematizirali odlaganje ovih testova nakon upotrebe.

Naime, u slučaju da je testirana osoba pozitivna, takav test nakon upotrebe predstavlja infektivni otpad.

Snježana Bodnaruk, sekretar Federalnog ministarstva zdravstva, odgovarajući na zastupnička pitanja kazala je kako se do sada nije raspravljalo o takvoj vrsti otpada.

– Pozitivan Covid-test je infektivni otpad i mora se zbrinuti tako da ne šteti zdravlju drugih ljudi. O ovome još niko nije raspravljao – rekla je Bodnaruk.

Bilsena Šahman, magistrica farmacije, kaže da je ona lično koristila brze testove u kojim sa uzima bris na provjeru.

– Tačno postoji uputstvo na koji način da odložite korišteni test. Ali moram vam kazati da zaštitne maske nisu ništa manje infektivne od ovih testova, a nije napravljeno ni posebno odlaganje za maske. Ako vam je neko bio bolestan u porodici, recimo ja sam koristila one jednokratne plastične tanjire i čaše, zavezala dobro u kesu i odlagala u kontejner. Još na početku COVID-19 sam tražila da se postave posebni kontejneri za to, međutim nije bilo sluha. Ne bi testove ništa više problematizirala nego zaštitne maske. Ljudi koji su Covid-pozitivni nose maske, one su najinfektivnije – govori nam Šahman.

Kaže kako brzi testovi na koronavirus itekako mogu biti od pomoći građanima.

– Veća je korist od tih testova u apotekama jer puno su jeftiniji, nego kod privatnika. Vrlo su pouzdani, urade se kući. Recimo, u Austriji svaka osoba dobija pet brzih testova mjesečno besplatno. Djeca su naučena da sebi urade test prije ulaska u školu i kod njih imaju mjesta gdje će se to odložiti. Cijela Evropa to radi. A što se tiče infektivnog otpada, to je posebna priča, ovdje ništa nije riješeno – rekla nam je Šahman.

Provjerili smo, u sarajevskim apotekama se mogu kupiti brzi testovi na koronavirus po cijeni od 18,30 KM do 21,90 KM, ovisno da li uzimate bris iz nosa ili grla. Također, može se kupiti i test za provjeru antitijela po istoj cijeni.

– Testovi za antitjela idu na kapljicu krvi i oni vam ne pokazuju koliko imate antitijela, već da li ih imate ili ne – pojasnili su nam u jednoj od apoteka.

Zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH su ukazali kako se događa da oni koji se testiraju brzim testom kupljenim u apoteci i pokaže se da su pozitivni, izbjegavaju da se jave ljekaru.

– Ukoliko je taj brzi test pozitivan, takvi građani bi trebalo da se jave svom porodičnom ljekaru, jer postoje jasne procedure koje u takvim slučajevima treba provesti. Što se tiče odlaganja takvih testova, to će se morati definisati, ali isto se odnosi i na zaštitne maske. Mi već dugo vremena imamo proceduru odlaganja infektivnog i farmaceutskog otpada koji se u potpunosti poštuje. Označeno je posebnim kantama sa posebnom bojom. Potom se taj otpad upućuje prema Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš” jer oni imaju spalionicu infektivnog otpada. Mi primjećujemo, nažalost, po ulicama bačene zaštitne maske. Morat ćemo apelovati na svijest građana – kaže Arman Šarkić, portparol JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo.