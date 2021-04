Najčešće nuspojave nakon vakcinisanja Pfizerovom vakcinom

Vakcina Pfizer-BioNTech ponekad može izazvati blage do umjerene nuspojave nakon vakcinisanja. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Uprava za hranu i lijekove (FDA) odobrili su upotrebu Pfizerove vakcine u decembru 2020. godine za sve starije od 16 godina.

Ovo mRNA cjepivo djeluje da pruža tijelu niz uputa za stvaranje proteina ‘spike’ koji se nalazi na površini virusa SARS-CoV-2. Prisutnost proteinskog antigena u tijelu pokreće imunološki sustav da stvara antitijela, što tijelo priprema za borbu protiv buduće zaraze samim virusom.



Međutim, cjepivo ne sadrži virus i ne može izazvati infekciju. Uz to, mRNA u cjepivu nema sposobnost mijenjanja DNA unutar stanica, jer je privremena molekula i ne ulazi u jezgru u kojoj je pohranjena DNA.



Česte nuspojave



Prema izvješću FDA, najčešće nuspojave nakon cijepljenja Pfizerovim cjepivom su:



umor,

glavobolja,

vrućica,

zimica,

bolovi u mišićima i zglobovima,

mučnina,

proljev,

natečeni limfni čvorovi.



Neke osobe prijavile su i nuspojave na mjestu uboda, uključujući bol na mjestu primjene cjepiva, crvenilo i oticanje. Te su nuspojave često pokazatelj da cjepivo djeluje, inducirajući odgovor imunološkog sustava.



Mnogi pojedinci koji su primili obje doze cjepiva izvijestili su da su simptomi bili izraženiji nakon druge doze. Međutim, u većini slučajeva one su bile blage do umjerene i traju najviše nekoliko dana, prenosi N1.



Alergijske reakcije i anafilaksa



Alergijske reakcije se smatraju ozbiljnom nuspojavom, ali ta se nuspojava rijetko javlja. Simptomi teške alergijske reakcije ili anafilaksije uključuju:



poteškoće u disanju,

oticanje lica i grla,

ubrzan rad srca,

osip,

vrtoglavica.



Iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) navode da je anafilaksa izuzetno rijetka, a imalo ju je 0,001% osoba koje su cijepljene u SAD-u. Sastojak koji se nalazi u mRNA cjepivima i koji može izazvati alergijsku reakciju je kemikalija koja se naziva polietilen glikol (PEG).



PEG se često nalazi u laksativima koji se koriste za liječenje zatvora. Kada se nalazi u cjepivu, PEG djeluje tako da oblaže molekulu mRNA i podržava njezin ulaz u stanice, piše Medical news today. Ova kemikalija ranije nije bila česta komponenta cjepiva pa stoga postoje ograniče informacije o njenim alergijskim učincima.



Osobama koje su u anamnezi imale ozbiljnu ili neposrednu alergiju na PEG ili druge sastojke u mRNA cjepivima, savjetuje se da ne primaju ovu vrstu cjepiva protiv covida-19.



