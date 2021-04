Narednih dana pretežno oblačno s kišom

U ponedjeljak, 19. aprila, bit će pretežno oblačno. Tokom dana ponegdje sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 1 do 5, na jugu do 9, a dnevna od 5 do 11, na jugu od 10 do 15 stepeni.

U utorak, 20. aprila, oblačno s kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 7 do 12, na jugu do 16 stepeni.

U srijedu, 21. aprila, bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne je u Bosni lokalno su mogući slabi pljuskovi. Jutarnja temperatura od 0 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 10 do 16, na jugu i sjeveru zemlje do 19 stepeni.

I u četvrtak, 22. aprila, bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne ili večernjim satima se očekuje kiša. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 13 do 20 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.