“Nomadland” je apsolutni pobjednik Oskara

U Los Angelesu je upravo okončana 93. ceremonija dodjele Oscara, a pobjednik večeri je film “Nomadland” kineske rediteljice Chloe Zhao.

Jasmila Žbanić i “Quo Vadis, Aida?” nisu osvojili zlatni kipić, u kategoriji najbolji strani film pobijedio je “Another Round”.

U kategoriji najbolji reditelj/ica Oscara je dobila Chloe Zhao, a njen film “Nomadland” proglašen je najboljim filmom.

Frances McDormand, glumica koja tumači glavni lik u “Nomadlandu”, osvojila je Oscara za najbolju glumicu, dok je titulu najboljeg glumca dobio Anthony Hopkins (“The Father”).

Nagradu za najbolji originalni scenarij dobio je film “Promising Young Woman” (Emerald Fennel), a za najbolji adaptirani scenarij – “The Father” (Christopher Hampton i Florian Zeller).

Oscara za najbolju fotografiju dobio je “Mank”, koji je nagrađen i za najbolji dizajn produkcije. Nagrade za najbolje sporedne uloge dobili su Yuh-Jung Young (“Minari”) i Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”).

Oscara za najbolje vizuelne efekte dobio je “Tenet”. Najbolji dugometražni animirani film je “Soul”, a kratki “If Anything Happens, I Love You”. Osim toga, “Soul” je nagrađen i u kategoriji najbolja filmska muzika.

Zlatni kipić u kategoriji najbolji dokumentarac dobio je “My Octopus Teacher”.

Film “Ma Rainey's Black Bottom” nagrađen je u kategorijama za najbolji kostim i najbolju šminku i frizuru. Najbolja originalna pjesma je “Fight For You” (“Judas and the Black Messiah”).

Ovo su preostali dobitnici: Najbolja montaža: “Sound of Metal” (Mikkel E. G. Nielsen), Najbolji dizajn produkcije: Donald Graham Burt, Nagrada za humanitarni rad: Tyler Perry, Najbolji kratki dokumentarni film: Colette (Anthony Giacchino i Alice Doyard), Najbolji dizajn zvuka: Sound of Metal.