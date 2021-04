Objavljena prognoza za dane vikenda: Uživajte u suncu, dolazi nam snijeg

Jutros je u Bosni i Hercegovni bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle i niskih oblaka.

Temperature zraka u 8 sati: Sokolac -2 stepena, Bjelašnica i Bugojno 2, Drvar 3, Jajce i Livno 4, Zenica 5, Grude, Ivan-sedlo, Sanski Most, Sarajevo i Tuzla 6, Banja Luka, Bihać, Prijedor i Zvornik 7, Bijeljina, Doboj i Stolac 8, Neum i Trebinje 11, Mostar 12, Gradačac 13 stepena. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 947 milibara, za 5 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura oko 21 stepen.

Petak: U Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost slabih lokalnih pljuskova. Bez padavina na jugu zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen.

Subota: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa slabom kišom ili pljuskom. U višim područjima slab snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 13, na jugu zemlje do 16 stepeni.

Nedjelja: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili pljuskom. U višim područjima slab snijeg. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9, na jugu zemlje do 12 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.