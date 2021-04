Od danas novi režim za prelazak granice u Hrvatsku

Od četiri odluke na nacionalnoj razini najviše promjena se tiče odluke oko prelaska granice Hrvatske.

Što se tiče ostalih novih mjera na nacionalnoj razini, zabranjeni su treninzi u zatvorenim prostorima osim za vrhunske sportaše, te je uvedena zabrana rada dječjih igraonica i radionica također u zatvorenom. Teretane i bazeni zasad ostaju otvoreni. Mjere su stupile na snagu u ponoć.

“Za prelazak u RH priznavat će se i brzi antigenski testovi, koje međusobno priznaju države članice EU. Također moći će se ući i s potvrdom o cijepljenju ili potvrdom o preboljenoj bolesti Covid -19 koja će važiti 180 dana, a ne 90 kao prije. Uređen je prijelaz granice zbog turizma, u izuzetke za prijelaz granice uvršteni su i digitalni nomadi i djeca do sedam godina ako su s roditeljima ili skrbnicima, koji posjeduju negativan test ili potvrdu o cijepljenju ili preboljenoj bolesti, a za prelazak preko granice neće morati imati negativan test”, kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović

I oni cijepljeni ruskim i kineskim cjepivom mogu u Hrvatsku.

“Vi znate da se na razini EU radi na dokumentu, Covid putovnice. Nema zaključka kada su u pitanju cjepiva koja nisu odobrena od EU. Što se tiče nas, ljudi koji su se cijepili s ruskim i kineskim cjepivom bit će tretirani kao i ostali”, kazao je Božinović.

Krunoslav Capak je objasnio da zemlje članice imaju mogućnost same odlučiti uz uvjet da to mogu certificirati. “Mi smo donijeli odluku da ćemo priznati potvrdu i za ona cjepiva koja nisu registrirana na području EU i to vrijedi od 1. travnja”, dodao je Capak.

IZVOR: Fena