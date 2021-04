Pandemija / Evropa se otvara: Evo koje zemlje popuštaju mjere?

Dok u Indiji i Brazilu korona hvata zamah, u nekoliko evropskih zemalja mjere se popuštaju.

Italijani su jučer, prvi put poslije više od 40 dana, mogli sjediti u baštama restorana i ići u bioskop, u Holandiji je ukinut policijski sat, a Austrija, Poljska i Francuska najavile su popuštanje mjera u narednim danima.

ITALIJA

Vlada Maria Dragija 25. maja donijela je odluku da se ublaže antiepidemijske mjere nakon 40 dana strogog karantina. Četrnaest regiona, što je više od polovine od 20 koliko ih ima u Italiji, od jučer su u „žutim zonama“ umjesto „crvenim“. U „žutim zonama“ dozvoljen je rad prodavnica, bioskopa i pozorišta, a barovi i restorani mogu da poslužuju goste u svojim baštama. Putnici koji imaju potvrdu o vakcinaciji ili negativnom testu od jučer mogu slobodno da se kreću između ovih 14 regiona. Danas su i muzeji u Veneciji, nakon više od godinu dana koliko su bili zaključani otvorili vrata za posjetoce.

NIZOZEMSKA

U Nizozemskoj je danas ukinut policijski sat, koji je 23. januara uveden s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa. Pored policijskog sata, Vlada je ublažila i druge epidemiološke mjere, pa je danas muslimanima dozvoljena večernje molitva u mjesecu posta – ramazanu.

Ugostiteljski objekti, kojima je od 14. oktobra 2020. godine bila dozvoljena samo šalterska prodaja i dostava hrane i pića, mogu da primaju goste na otvorenom. U kućnu posjetu je dozvoljeno primiti dvije osobe starije od 13 godina, dok će sahranama moći da prisustvuje 100 umjesto dosadašnjih 50 osoba. Holandske vlasti su najavile dodatno ublažavanje mjera 11. maja, ukoliko se smanji broj novozaraženih koronavirusom.

GRČKA

Grčka još ne ukida policijski čas, ali ga skraćuje. Kako se navodi u Službenom glasniku Grčke, policijski čas sada traje od 22 časa uvečer do pet sati ujutro. Od 3. maja, početak policijskog sata pomjera se na 23 časa. I dalje ostaje zabrana međuregionalnih putovanja. Vikendom je dozvoljeno međuopštinsko kretanje, unutar jedne regionalne jedinice.

Čerkez odgovara šta je dovelo do ogromnog broja smrtnih ishoda: Nije samo do broja respiratora i kreveta, neko mora i raditi s tim. Od 3. maja bi trebalo da stupi na snagu ukidanje slanja SMS poruka, koje su Grci morali da šalju kako bi izašli napolje. Putovanje iz jedne u drugu regiju zabranjeno je do 10. maja, osim zbog posebnih razloga – navodi se u grčkom „Službenom glasniku“.

Tržni centri otvoreni su prije nekoliko dana. Ipak, ograničenja i dalje postoje. Tako, kupovina na malo moguća je samo uz slanje SMS poruke. Dozvoljen je jedan odlazak u prodavnicu, u trajanju od tri sata. Restorani i kafići ponovo će početi da rade od 3. maja.

FRANCUSKA

Francuski premijer izjavio je prije nekoliko dana da od 3. maja počinje postepeno ukidanje mjera protiv epidemije koronavirusa u toj zemlji. Prema njegovim riječima, tog dana biće ukinuto ograničenje kretanja građana, a polovinom maja ponovo će biti otvorene radnje sa sekundardnom robom. Od 3. maja ponovo će biti otvorene škole, ali uz pridržavanje sanitarnih mjera. U srednjim školama biće organizovani testovi, dodao je on. Premijer Francuske je rekao da će više detalja o ukidanju mjera saopštiti narednih dana.

AUSTRIJA

Austrijski kancelar Sebastijan Kurc saopštio je da će od 19. maja uslijediti ublažavanje epidemioloških mjera u cijeloj zemlji, a time otvaranje ugosteljskih objekata, sporta, turizma… Kako je naglasio, građani sa takozvanim „zelenim pasošem“, dokazom o preležanom Covid oboljenju, testiranju ili vakcinaciji, dobiće pristup tim objektima.

Također, vrata otvaraju i kulturne institucije, uz određena ograničenja u broju posjetilaca. Sportske aktivnosti sa najviše 3.000 navijača na stadionima i uz potvrdu o negativnom testu, vakcinaciji ili preležanoj bolesti. Ponovo će biti moguće održavanje kongresa i sajmova.

“Sretan sam što su se prognoze obistinile. Možemo do ljeta da se vratimo normalnosti. Nalazimo se na posljednjim metrima pandemije”, naglasio je Kurc na konferenciji za štampu.

SLOVENIJA

Zahvaljujući boljoj epidemiološkoj situaciji u Sloveniji su 23. aprila otvorene granice statističkih regiona, od subote je dozvoljen rad lokala i kafića na otvorenom, a od ponedjeljka i djelimično otvaranje hotela za manji broj gostiju. Terase i kafići na otvorenom radiće na teritoriji cijele države, a u tri statistička regiona u kojima je bolja epidemiološka situacija gosti će moći da sjede i unutra ako su primili obje doze vakcine protiv Covida-19 ili su već preboljeli virus, javlja Nova.rs.