Počele pripreme za popis poljoprivrede, ratari skeptični

Popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, prvi nakon više od 60 godina, trebalo bi da se realizuje u jesen 2023. godine, a kako stvari sada stoje, biće donesen i zakon na nivou BiH, ali on će obuhvatiti samo osnovna pitanja, kao što su vrijeme održavanja popisa, tijela za realizaciju, finansiranje itd.

Uz zakon, biće izrađena i zajednička metodologija o popisu poljoprivrede u BiH, a prema planu, do jula ove godine trebalo bi da se izradi i nacrt upitnika i prateća metodologija neophodna za popis.

“To je jedan od zadataka koji se sprovode u okviru projekta IPA 2017, tako da imamo i ekspertsku pomoć za realizaciju ovih aktivnosti. U toku je formiranje okvira za budući popis, tj. analiza popisnih krugova, određivanje tipologije naseljenih mjesta, uparivanje poljoprivrednih gazdinstava između postojećeg adresara porodičnih gazdinstava sa registrom ministarstva poljoprivrede”, rekli su “Nezavisnim” u zavodu za statistiku Rs.

Inače, pred Vijećem ministara BiH uskoro bi trebalo da se nađe i informacija o popisu poljoprivrede, koju uz dogovor sa entitetskim zavodima za statistiku treba da izradi Agencija za statistiku BiH. Nakon usvajanja informacije, Savjet ministara BiH će donijeti odluku o formiranju interresorne radne grupe za izradu Akcionog plana za pripremu, sprovođenje i diseminaciju rezultata popisa poljoprivrede u BiH.

“Prema postojećem planu, popis poljoprivrede bi trebalo da bude realizovan u jesen 2023. godine, dok bi se tokom 2022. godine realizovalo pilot istraživanje”, rekli su u RZS.

Iako statističari uvjeravaju da će popis biti 2023. godine, poljoprivrednici u to sumnjaju, naglašavajući da će se teško nadležni, pogotovo u ovim okolnostima, dogovoriti o tome.

“Popis ne da je neophodan, on je trebalo da bude juče, ne 2023. godine, nego juče. Nama je popis trebao odmah poslije rata da znamo na čemu smo, ovako imamo niz problema jer ne znamo na čemu smo. Uvijek nedostaje vakcina za vakcinaciju životinja, markica za obilježavanje i u ovom trenutku mi nemamo nikakvog brojčanog stanja” , rekao je za “Nezavisne” Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH.

On kaže da poljoprivrednici ne vjeruju da će popis poljoprivrede biti održan 2023. godine, jer će vjerovatno i tada “nešto faliti” ili pare ili stručnjaci, a možda i nešto treće, jer sve što se radi u BiH u vezi s poljoprivredom, radi se da ne dođe do dogovora.

Podsjećanja radi, Bosna i Hercegovina trenutno je jedina zemlja u Evropi koja još nije uradila popis poljoprivrede. Posljednji put to je u BiH urađeno 1960. godine iako je praksa da se to radi svakih deset godina. U skladu sa preporukama Svjetske agencije za hranu, popisi poljoprivrede u svijetu treba da se planiraju u periodu od 2019. do 2021. godine, što je većina zemalja i uradila.

Sam popis podrazumijeva popis kompletnog obradivog zemljišta, krupne stoke, peradi i svih domaćih životinja, kao i mehanizacije, radne snage, objekata za uzgoj životinja, skladištenje proizvoda…