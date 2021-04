Pola miliona Pfizerovih vakcina bi umjesto u Zagrebu moglo završiti u BiH

Pavle Kalinić, šef Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba, tvrdi da je preko ličnih veza nabavio pola miliona doza Pfizerovih vakcina, ali da ih Hrvatska trenutno ne želi. Ako tako ostane, ponudit će ih Bosni i Hercegovini.

“Pokojni gradonačelnik me molio da preko svojih veza nabavim određenu količinu cjepiva. Određena količina je nabavljena. Međutim, u Hrvatskoj niko ne pokazuje interes. Grad Zagreb to ne može uvesti, samo država”, rekao je gostujući na hrvatskoj N1 televiziji.

Dalje je kazao da već tri dana niko u Ministarstvu zdravstva Hrvatske ne odgovara na njegovu ponudu. Iako se nada da će rješenje biti pronađeno, već planira gdje bi vakcine mogle završiti kako ne bi propale u Hrvatskoj.

“Ako već ne možemo to cjepivo riješiti za Hrvate iz Hrvatske, možemo možda za Hrvate koji žive izvan Hrvatske, recimo Hrvate koji žive u BiH, ali ne samo Hrvatima već i ostalim građanima BiH. Oni su mi pali napamet jer BiH nije članica EU”, rekao je Kalinić.

Na pitanje odakle mu Pfizerove vakcine, odgovorio je: “Odakle? Pa iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Pfizera. Odakle bi trebao biti Pfizer? Ne proizvodi se u kuhinji ovdje… Hrvatska je nesposobna za proizvodnju cjepiva”, poručio je i dodao:

“To mi je učinila jedna meni prijateljska država i vodstvo te države mi je izašlo u susret iako su u ugovoru imali klauzulu da to ne mogu prodavati trećim zemljama, ali našli su to direktno. Učinili su uslugu i bit će tragedija ako to cjepivo ode u neku treću zemlju, a najvjerojatnije će otići”.

(Klix)