Poljoprivrednici najavili blokadu granica

Poljoprivrednici iz BiH najavili su da će 4. maja blokirati sve granične prelaze u BiH, sve do ispunjenja njihovih zahtjeva.

“Vlasti u BiH ignorisale su sve naše molbe i apele i mi smo prinuđeni na ovakav korak jer drugog rješenja nema”, poručili su nakon sastanka u Bijeljini predstavnici poljoprivrednih udruženja.

Poljoprivrednici kažu da su satjerani u ćošak i da nemaju drugog izbora. Dodaju da je kap u punoj čaši bila odluka Savjeta ministara da ne usvoji odluku u uvođenju prelevmana i carinskih stopa na uvoz goveđeg i svinjskog mesa iz Evropske unije na dvije godine. Kažu da bi se time zaustavio prekomjeran uvoz i zaštitili domaći proizvođači.

Poručuju da “ne žele da se politička koplja lome preko njihovih leđa”.

Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Semberije i Majevice je rekao da se protesti neće završiti upozorenjem kao prošli put nego će trajati mnogo duže.

“Mi ćemo se smjenjivati, organizovat ćemo se, a već i jesmo, jer su sva udruženja danas na jednom mjestu. 4. maja ćemo blokirati sve prelaze za teretni saobraćaj. Molimo za razumijevanje jer mi više nemamo izlaza. Sve ovo do sada je bacanje prašine narodu u oči. Ljudi nestaju, odlaze iz Republike Srpske, nestaju milioni maraka. Politika je kriva što su sela pusta, što mladi ljudi odlaze. Ne želimo da ovi koji su ostali budu robovi politike. Hoćemo da živimo od svog rada kako bismo opstali”, izričit je Bakajlić.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača FBiH, Nedžad Bićo izjavio je da podržava kolege iz Republike Srpske jer su i poljoprivrednici u Federaciji BiH u istoj situaciji.

“Imat ćemo konsultacije u međuvremenu, ali ako vlast ništa ne riješi, mi ćemo rješavati situaciju. Naš način je blokada granica, sve ono što je zakonom dozvoljeno. Od početka smo zajedno i ići ćemo do kraja pa šta bude”, jasan je Bićo.

Prethodno su ministri u Savjetu ministara BiH koji nisu podržali uvođenje zaštitnih mjera saopštili da bi to bilo u suprotnosti sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Poljoprivrednici tvrde da to nije tačno, kao ni da u prošloj godini nije bilo prekomjernog uvoza. Demantuju i to da bi odluka ugrozila domaće prerađivače i podigla cijene mesa i mesnih prerađevina.

Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS tvrdi da nije samo prekomjerni uvoz razlog da se uvedu zaštitne mjere.

“Tu je i enormni pad otkupne cijene koja je ispod svih pragova rentabilnosti i proizvođačkih cijena. Danas imamo najviše razloga da Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom iskoristimo u punom kapacitetu i da bez kršenja uvedemo zaštitne mjere. Time bi osigurali prehrambenu sigurnost stanovništva, opstanak sela i milionske prihode u budžet BIH, kroz uvozne takse i carine”, objašnjava Marinković.

U boljem položaju nisu ni proizvođači mlijeka koji kažu da su na ivici provalije.

“Kad nas ostane tako malo u jednoj državi, kad bilo čega ostane tako malo, onda se to štiti kako ne bi izumrlo. Mi smo u izumiranju. Od 17.600 proizvođača mlijeka imamo 2.600. Od 12.000 proizvođača u Semberiji sada imamo 4.000. To znači da su u izumiranju”, objašjava Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja mljekara RS.

Predstavnici udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske i FBiH poručili su Savjetu ministara BiH ima još jednu šansu da usvoji spornu odluku o zaštiti domaće proizvodnje. “Ukoliko to ne učine, mi više nemamo o čemu da razgovaramo, blokiraćemo granične prelaze”, kategorični su poljoprivrednici.