Ramazanska poruka reisa Kavazovića: Odreknimo se velikih zajedničkih iftara

Reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović uputio je danas poruku muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori, povodom nastupajućeg mubarek mjeseca ramazana.

Kako stoji u poruci poglavara IZ, večeras, s akšam-namazom, nastupa ramazan, koji je blagoslovljeno vrijeme, koje je Allah, dž.š., posebno odabrao, jer je u njemu počela objava posljednje Allahove Riječi, tog velikog poziva dobru, sreći i miru ljudskog roda.

“Ramazan je velika prilika za vjernike. To je vrijeme u kojem na najljepši način možemo odgovoriti na poziv našeg Stvoritelja. Zato, dijelimo dobro i upinjimo se da ono dominira našim životima i našim djelima. Budimo darežljivi i plemeniti. U jednom hadisu se navodi da je Božiji Poslanik, a.s., bio najdarežljiviji čovjek, a da je posebno bio darežljiv u ramazanu. I Allah je najdarežljiviji u ovom mjesecu. Neka svi osjete blagodat našeg posta. Sve što se dadne drugom neka bude sadaka. Kako je rekao Poslanik a.s. ‘Ako neko od vas može da se zakloni od vatre makar i s pola datule, neka to učini'” kaže u svojoj poruci Kavazović.

Reis Kavazović ovim je putem pozvao na strpljivost i pribranost, jer post je ibadet odricanja i onako kako se odričemo hrane, pića i brojnih užitaka tokom dana, tako treba da se odreknemo i velikih zajedničkih iftara, zajedničkih namaza i svega ostalog zajedničkog što krasi našu lijepu ramazansku atmosferu.

“Neka naša vjernička dosljednost u poštivanju higijenskih i epidemioloških mjera bude naš dodatni ramazanski ibadet i mali doprinos u spašavanju ljudskih života. Oživimo vjeru u svojim srcima i u svojim domovima. S velikom tugom gledamo prazne džamijske prostore, kako vape za svojim klanjačima. Ali, pandemija je iskušenje od Allaha i valja nam ga prihvatiti i tragati za najboljim načinom njegovog prevazilaženja. Poduzeli smo mjere koje smo smatrali najefikasnijim”, ističe Kavazović.

Za kraj, Kavazović je svima u domovini Bosni i Hercegovini i dijaspori, poželio Ramazan šerif mubarek olsun.