Firma iz Tuzlanskog kantona naručila banane u kojima je bio kokain vrijedan 65 miliona eura

Naručitelja pošiljke od 500 kilograma kokaina dubrovačka policija vrebala je još od kraja marta. I ovaj put “roba” je bila skrivena u kontejneru s pošiljkom banana koji je stigao u pločansku luku iz Ekvadora, odakle je krenuo nešto više od dva mjeseca ranije od dolaska na odredište. Banane je naručila tvrtka iz Bosne i Hercegovine, s tuzlanskog područja, pa dubrovačka i hrvatska policija surađuju i s kolegama iz susjedne države.

Prema onome što je dosad poznato, kokain, koji je bio skriven po cijeloj dužini dna kontejnera, u “sendviču” lima, trebao je napustiti teritorij Hrvatske najvjerovatnije šleperom s pošiljkom banana. Dubrovačka policija nadzirala je kontejner, ali kako je postojala opasnost da kontejner fizički napusti pločansku luku i ode na neko drugo odredište po robu, nije se moglo čekati i odlučilo se ići u pretragu u kojoj su korišteni i psi. Iz kontejnera je izvađeno 500 kilograma kokaina, a i kontejner i brod, koji je bio pod stranom zastavom, u međuvremenu su napustili pločansku luku.

Za policiju je sada najveća zagonetka tko je trebao preuzeti drogu koja bi u konačnici na narkotržištu vrijedila oko 500 milijuna kuna, odnosno više od 65 milijuna eura, pa je, bez obzira na to tko to bio, naručitelju zadan ozbiljan udarac. Zarada bi, da je sva količina došla do krajnjih korisnika, bila enormna, ali ni ulog od najmanje 1,5 do 2 milijuna eura za nabavu nije beznačajan.

Udarac narkomreži

Ova višemjesečna akcija dubrovačke policije, koja je istovremeno provodila nekoliko velikih akcija protiv narkomafije, iako nije dovela do krajnjeg naručitelja, ipak je velik udarac narkomreži. Kako smo doznali, ona još nije završena jer se pomno prate zbivanja u narkomiljeu i u Hrvatskoj i susjednoj BiH. Naime, nakon “pada” ovakve pošiljke, mogli bi uslijediti obračuni u narkomiljeu.

Pločanska luka, koja je već duže označena kao jedna od ulaznih za kokain u Europu i koja je neuralgična točka jer se tek sada krenulo u nabavu mobilnog RTG uređaja koji bi trebao omogućiti efikasniju kontrolu kontejnera, u posljednja je tri mjeseca “sidrište” nekoliko velikih pošiljki droge. Preko pločanske luke prvo je stigao kokain koji je krajem siječnja zaplijenjen u Metkoviću. U spektaklularnoj akciji u Zagrebu je 27. siječnja uhićen Mate Jerković (59), zvani Haš, kojeg su prozvali i “neretvanski kralj kokaina”, a njegova “ekipa” u kojoj je bio i talijanski državljanin tereti se za krijumčarenje 146 kilograma kokaina vrijednog oko 32,6 miljuna kuna.

Jedan od značajnih ljudi u tom lancu bio je carinik Luke Ploče Zoran Erjauc (50) koji je za svaki propušteni kontejner dobivao, kako tvrdi USKOK, po 40.000 eura. Još prije dubrovački su policajci uhitili talijanskog državljanina Andreu Merusija (49) iz Lavagne koji je “pao” 26. lipnja prošle godine kod Baćine s jednom od pošiljki kokaina s kojom je krenuo u Italiju. Premda je drogu otkrio dresirani policijski pas, to je bila samo “finta” jer je Merusi već bio pod nadzorom policije.

Rizične luke

Ovogodišnji mart za dubrovačku policiju bit će tako rekordan po zapljenama kokaina jer su u subotu 6. marta na području Opuzena zaplijenili 73 kilograma i uhitili Olivera Čokaru (46), koji je u svom Audiju nadzirao izvlačenje droge iz kontejnera, za što u druga dvojica osumnjčenih Anđelko Oršulić (35) i Goran Bebić (41) trebali dobiti, kako se sumnja, po 50.000 eura. No, pri vađenju droge iz kontejnera zaskočili su ih dubrovački policajci.

Prema raspoloživim informacijama, nitko od onih koji su “pali” u prethodnim zapljenama nije izravno povezan i s ovom pošiljkom. Dubrovačka policija, međutim, analizira sve što je vezano uz najnoviju pošiljku kontejnera s drogom, od njegove rute, do tvrtke koja je naručila banane, a u suradnji s policijom i specijalnom agencijom za istrage (SIPA) u BiH surađuje se kako bi se otkrilo tko je mogući naručitelj i tko je trebao preuzeti i kojom rutom u susjednu državu prevesti 500 kilograma kokaina.

Je li BiH bila i krajnje odredište zasad nije poznato. Jer, moguće je da je krajnje odredište bila neka zapadnoeuropska država, ali je dostava preko neke od zapadnoeuropskih luka bila prerizična. Ali, zahvaljujući prije svega dubrovačkim policajcima, sada i pločanska luka spada u visokorizične. Od kraja siječnja kad je počela uskočko-policijska akcija razbijanja organizacije narkodilera kokaina pa do danas u “pošiljkama” na jugu Hrvatske našlo se 700 kilograma kokaina.

