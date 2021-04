U BiH danas stiže promjena vremena: “Štete na obeharalom voću neminovne”

Jutros je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom mjestimično. U Hercegovini malo do umjereno oblačno.

Temperature zraka u osam sati: Bjelašnica 4 stupnja, Drvar 5, Livno 6, Bugojno 7, Bihać, Ivan-sedlo, Jajce i Sanski Most 9, Sarajevo i Tuzla 10, Stolac i Zenica 11, Mostar 12, Neum 15, Gradačac 16 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 940 milibara, za 2 milibara je niži od normalnog i sporo opada.

Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima slaba kiša je moguća u sjevernim i centralnim područjima. U drugoj polovini dana padavine se očekuju u većem dijelu zemlje. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano i uglavnom bez padavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana i sa kišom. Najviša dnevna oko 16 stepeni.

PROGNOZA VREMENA ZA 3.4.2021 U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa slabom kišom ili pljuskom. U višim područjima slab snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12, na jugu zemlje do 16 stepeni

PROGNOZA VREMENA ZA 4.4.2021: u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili pljuskom. U višim područjima slab snijeg. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 10, na jugu zemlje do 13 stepeni.

PROGNOZA VREMENA ZA 5.4.2021: Umjereno do pretežno oblačnov vrijeme. Ponegdje u višim područjima može provijavati i slab snijeg. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 6, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 11, na jugu zemlje do 14 stepeni.

Slično vrijeme najavljuje i bh. meterolog Nedim Sladić.“Ako prognozni modeli nastave nakon prolazne južine u ponedjeljak, a u centralnom i južnom dijelu zemlje koja bi se zadržala i tokom većeg dijela utorka, sa simulacijom hladnih zračnih masa sa sjeverozapada koje bi pristizale od utorka poslijepodne prema našim područjima iz smjera centralne Europe, a sve su prilike da hoće, štete na obeharalom voću bit će nažalost neminovne.Izračuni su, kako sada stvari stoje, skloniji zimskom scenariju u prvoj dekadi aprila, u skoro sličnoj mjeri i u gotovo iste dane kao 2003. godine. Situacija će se vjerovatno iskristalisati do nedjelje s kojim se ovo zahlađenje da malo ublažiti, a ukoliko ne bude bitnijih promjena, slijedi nam i sitei-sevr, odnosno goveđa zima, i to malo ranije nego je to uobičajeno po takvimu”; napisao je Sladić na Facebooku