U Brčkom skraćen policijski sat i produženo radno vrijeme svih objekata

Nadležni u Brčkom danas su donijeli novu naredbu kojom se ide u blagu relaksaciju epidemioloških mjera te je posljednjom odlukom skraćen policijski sat, a produženo je radno vrijeme privrednih subjekata.

Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta danas je donio naredbu, koja odmah stupa na snagu i prema kojoj je u narednih 15 dana policijski sat na snazi od 23 sata uvečer do pet sati ujutro.

Tokom trajanja zabrane kretanja dozvoljava se rad dežurnih apoteka, benzinskih stanica samo u dijelu koji se bavi točenjem goriva, ali i rad privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom.

“Odredbe se ne primjenjuju na zaposlene koji vrše službene dužnosti ili su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti u vezi s proglašenjem stanja prirodne nesreće zbog koronavirusa, kao ni na zaposlene u pravnim osobama u kojima se radi kontinuiteta proizvodnje rad odvija u smjenama”, precizirano je.

S druge strane, svim ostalim privredim subjektima rad je omogućen do 21 sat uvečer. Kako je pojašnjeno, iz naredbe se izuzimaju apoteke kojima je radno vrijeme do 22 sata, a do tada je moguća i šalterska prodaja u pekarama, kao i dostava hrane ugostiteljskim objektima.

Ublažene su i mjere koje se odnose na rekreativne aktivnosti u zatvorenom prostoru te je rad omogućen do 21 sat uvečer, ali je i dalje zabranjeno svako organizovano okupljanje s muzikom uživo, DJ-evima i slično.

Štab za zaštitu i spašavanje Brčacima je i dalje naredio obavezno nošenje zaštitne maske (prekrivena usta, nos i brada) u zatvorenim prostorima, a na otvorenom prostoru u grupi od dvije ili više osoba i da održavaju fizičku distancu od dva metra, osim članova užeg domaćinstva.

Iako je situacija blago povoljnija, na prostoru Brčko distrikta koronavirusom je trenutno aktivno zaražena 1.921 osoba, a na bolničkom liječenju su 83 pacijenta.