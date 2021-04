U martu u FBiH oko 6.000 inspekcijskih nadzora poštivanja epidemioloških mjera

Inspekcijski organi u Federaciji BiH nastavljaju s vršenjem nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera svim raspoloživim kapacitetima, te poduzimaju sve aktivnosti u okviru svoje nadležnosti na sprečavanju daljeg širenja koronavirusa u FBiH, u skladu s odlukama nadležnih kriznih štabova, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP).

Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva predstavljaju okvir i minimum nužnih mjera i preporuka za područje cijele FBiH, a kantonalnim vladama i kriznim štabovima ostavljena je mogućnost uvođenja restriktivnijih mjera u odnosu na one koje donosi Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva. Shodno tome, neki kantoni su, uslijed pogoršanja higijensko-epidemiološke situacije, pristupili uvođenju restriktivnijih mjera i represivnijem djelovanju nadležnih kantonalnih organa u smislu kontrole njihovog provođenja. Pored stalnog angažmana inspektora na terenu, postoji efektivna i operativna veza između inspekcijskih i policijskih organa na terenu, nastala povodom zajedničkih obaveza iz važećih naredbi.

U toku marta ove godine, prema trenutno dostupnim informacijama, inspekcijski organi u FBiH izvršili su ukupno 5.959 inspekcijskih nadzora, u okviru kojih je kod 313 subjekata nadzora uočeno grubo kršenje mjera, što podrazumijeva izdavanje 313 prekršajnih naloga u iznosu od 441.646,00 KM. Inspektori su također izrekli 1.107 rješenja o otklanjanju nedostataka subjektima nadzora kod kojih su ustanovljena manja odstupanja od propisanih mjera.

Iz FUZIP-a su pozdravili napore i aktivnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, koja je u martu izvršila 2.571 inspekcijski nadzor, te izdala 198 prekršajnih naloga i 688 rješenja o otklanjanju nedostataka.

Ovo je do sad najveći broj izvršenih nadzora u toku jednog mjeseca, koji je rezultat maksimalno intenziviranih inspekcijskih aktivnosti i djelovanja inspekcijskih organa u pogoršanim epidemiološkim uslovima, a shodno naredbama nadležnih kriznih štabova. Do kršenja mjera najčešće dolazi u ugostiteljskim objektima, trgovinama, tržnim centrima, ali i privrednim društvima s većim brojem zaposlenih, odnosno na mjestima okupljanja većeg broja ljudi općenito.

Federalna uprava za inspekcijske poslove ostaje na dispoziciji kantonalnim inspekcijskim organima za pružanje pomoći u organizaciji i vršenju nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera.

Kazne za prekršaje propisane su Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, i to u rasponu od 3.000 – 10.000 KM za privredna društva, druga pravne subjekte i zdravstvene ustanove; za odgovorne osobe u pravnim subjektima od 500 KM do 2.000 KM; za nosioce privatne prakse i obrtnike od 2.000 KM do 8.000 KM; za fizičke osobe od 100 KM do 2.000 KM, s tim da prenošenje zarazne bolesti predstavlja i krivično djelo u smislu KZ FBiH, navodi se u saopćenju.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove apeliraju na građane i privredne subjekte da se pridržavaju propisanih mjera, te osiguraju pretpostavke za poštivanje svih preporuka, kako za dobrobit ličnog zdravlja, tako i za kolektivnu sigurnost i normalizaciju prilika u Federaciji BiH.

(RTV Slon)